14 дней в клинике: эксперт озвучила причину долгой госпитализации принцессы Уэльской

Поскольку Кэтрин будет находиться в больнице от 10 до 14 дней, эксперт выявил возможную причину длительного пребывания принцессы в госпитале.

По словам медицинской бригады, операция принцессы Уэльской, проведенная во вторник, прошла успешно. Ожидается, что она пробудет в больнице от 10 до 14 дней, а затем вернется для выздоровления в Виндзор, при этом ожидаемый период восстановления продлится как минимум до Пасхи, согласно медицинским рекомендациям.

Принцесса Уэльская в лондонской больнице The London Clinic / Фото: Getty Images

Доктор Дебора Ли рассказал изданию express о том, почему Кейт понадобится так много времени провести в госпитале.

"При абдоминальной хирургии большинство людей остаются в больнице от четырех до семи дней. После лапароскопической операции срок сокращается до двух-четырех дней. Очень многое зависит от того, что именно было сделано. Пациенту может потребоваться два месяца или больше, чтобы почувствовать себя комфортно и впоследствии иметь возможность нормально передвигаться", - говорит эксперт.

Ввиду ситуации с женой принц Уэльский принял решение отменить предстоящую поездку в Рим. Во время госпитализации Кейт и по ее возвращению домой он будет воздерживаться от выполнения каких-либо служебных обязанностей. Ранее на этой неделе принца Уильяма запечатлели репортеры возле клиники в Лондоне, когда он приезжал проведать Кейт. Репортеры устроили круглосуточное наблюдение за госпиталем.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

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