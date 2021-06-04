156 лет со дня рождения короля Георга V: интересные факты о дедушке королевы Елизаветы II

3 июня исполнилось 156 лет со дня рождения короля Георга V. Он был королем Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 6 мая 1910 года до своей смерти – 20 января 1936 года.

Георг был вторым сыном короля Эдуарда VII и королевы Александры (прабабушки ныне правящей королевы Елизаветы II). Георг V был двоюродным братом последнего российского императора Николая II по материнской линии и внешне был очень на него похож.

Император Николай II / Getty Images

Георг получил военно-морское образование. В 12-летнем возрасте Георг вместе с братом был зачислен кадетом на учебный корабль HMS Britannia. В течение трех лет с 1879 года служил мичманом на корвете HMS Bacchante.

14 января 1892 года во время эпидемии гриппа скоропостижно скончался его старший брат Альберт Виктор. Смерть брата сделала Георга вторым в линии престолонаследия. В мае 1892 года королева Виктория пожаловала внуку титул герцога Йоркского.

Король Георг V / Getty Images

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Георг стал не только новым королем Великобритании после смерти своего отца, но и женился на женщине, с которым был помолвлен его брат (который умер). Свадьба Георга и Марии Текской состоялась 6 июля 1893 года в Королевской капелле Сент-Джеймского дворца. В браке у них родилось шестеро детей: Эдуард (тот самый, который отрекся от престола), Альберт (ставший королем Георгом VI), Мария, Генри, Георг и Джон (последний ребенок Марии с детства страдал от эпилепсии и умер в возрасте 13 лет).

Король Георг V и королева Мария / Getty Images

6 мая 1910 года скончался отец Георга - король Эдуард VII. Георг был провозглашен новым королем и короновался 22 июня 1911 года в Вестминстерском аббатстве. Точно в момент его коронации были запущены двое башенных часов на здании Royal Liver Building - самые большие часы Великобритании с 1911 года по настоящее время.

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Король Георг V и королева Мария / Getty Images

В 1932 году 25 декабря Георг V впервые в Великобритании выступил с рождественским обращением. Сегодня этой многолетней традиции не изменяет королева Елизавета II.

Последние годы жизни Георг V страдал от хронических легочных заболеваний. Он умер в Сандрингеме 20 января 1936 года. А 50 лет спустя стало известно, что его лейб-медик барон Бертран Доусон по собственной инициативе совершил эвтаназию впавшего в кому после тяжелого бронхита короля, собственноручно введя ему морфин и кокаин. Его супруга Мария умерла 24 мая 1953 года от рака легких.

Король Георг V / Getty Images

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Король Георг V - король Великобритании (8 фото)

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