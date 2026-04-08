18-летний внук королевы Елизаветы начал носить аксессуар, как у своего дяди-короля
Молодой представитель королевской семьи подхватил давнюю семейную традицию.
Принц Эдвард — младший брат короля Чарльза III — похоже вдохновил своего сына-подростка Джеймса на интересную семейную традицию — носить золотой перстень на мизинце.
Перстень-печатку парень начал носить еще несколько лет назад, но поскольку редко появляется на публике, рассмотреть украшение на его пальце можно не всегда. В этом году Джеймс вместе с семьей посетил пасхальную службу, которая у верующих западного обряда пришлась на 5 апреля, и на его мизинце был этот золотой аксессуар.
18-летний парень теперь как его дядя-король и отец-принц носит кольцо постоянно.
Вероятно оно у него где-то от 2024 года, что свидетельствует о том, что кольцо, возможно, подарили ему в честь юбилейного 16-летия.
Пока что рассмотреть детально гравировку на кольце Джеймса не удалось, но возможно, на нем выгравированы инициалы парня или семейный герб, ведь на кольце его отца выгравирована буква «Е», увенчанная короной, а на кольце короля Чарльза — герб принца Уэльского на котором изображены три белых страусиных пера, выходящих из золотой короны, а также лента с надписью Ich dien, которая переводится с немецкого как «Я служу».
Кстати, печать Чарльза — это семейная реликвия и раньше ее носил его дядя, герцог Виндзорский. Это единственное ювелирное украшение, которое он постоянно носит с 1970-х годов.