18-летний внук королевы Елизаветы начал носить аксессуар, как у своего дяди-короля

Джеймс Виндзор, граф Уэссекский с отцом принцем Эдвардом, 2025 год / © Getty Images

Принц Эдвард — младший брат короля Чарльза III — похоже вдохновил своего сына-подростка Джеймса на интересную семейную традицию — носить золотой перстень на мизинце.

Перстень-печатку парень начал носить еще несколько лет назад, но поскольку редко появляется на публике, рассмотреть украшение на его пальце можно не всегда. В этом году Джеймс вместе с семьей посетил пасхальную службу, которая у верующих западного обряда пришлась на 5 апреля, и на его мизинце был этот золотой аксессуар.

Джеймс Виндзор, граф Вессекский, и принцесса Кейт / © Getty Images

18-летний парень теперь как его дядя-король и отец-принц носит кольцо постоянно.

Вероятно оно у него где-то от 2024 года, что свидетельствует о том, что кольцо, возможно, подарили ему в честь юбилейного 16-летия.

Джеймс Виндзор, граф Уэссекский с отцом, 2025 год / © Getty Images

Пока что рассмотреть детально гравировку на кольце Джеймса не удалось, но возможно, на нем выгравированы инициалы парня или семейный герб, ведь на кольце его отца выгравирована буква «Е», увенчанная короной, а на кольце короля Чарльза — герб принца Уэльского на котором изображены три белых страусиных пера, выходящих из золотой короны, а также лента с надписью Ich dien, которая переводится с немецкого как «Я служу».

Перстень короля Чарльза и помолвочное кольцо принцессы Дианы / © Associated Press

Кстати, печать Чарльза — это семейная реликвия и раньше ее носил его дядя, герцог Виндзорский. Это единственное ювелирное украшение, которое он постоянно носит с 1970-х годов.