18-летняя внучка Дональда Трампа показалась в красном платье и с гипсом на руке
Кай Трамп обеспокоила подписчиков травмированной рукой.
Внучка Дональда Трампа — 18-летняя Кай Трамп — опубликовала в Instagram новые снимки, на которых продемонстрировала эффектный образ.
Девушка предстала в красивом красном шелковом платье на тонких бретельках и с V-образным вырезом и в черных босоножках. У нее были распущенные волосы, нежный макияж, золотая цепочка с подвеской-сердцем на шее и браслеты на руке.
На другом кадре она позировала со своей мамой Ванессой Кей Хейдон, одетой в черное корсетное платье с пикантным декольте и драпировкой на юбке, которое она скомбинировала с красными туфлями на высоких платформах и шпильках.
Но внимание фолловеров на фотографии привлек гипс на руке Каи. Они озадачены травмированной рукой девушки.
Кай свою травму не комментировала, поэтому фаны оставили в комментариях немало вопросов по этому поводу:
«Так элегантно! Но что случилось с твоей рукой!?!?!», «Крошка, что случилось с твоей рукой», «Красавица, я не знаю, что случилось с твоей рукой, но надеюсь, что она выздоровеет», «Что случилось с твоей рукой?»
К слову, Кай — является дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Кей Гейдон. Она - старшая внучка президента США.