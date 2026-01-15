18-летняя внучка Дональда Трампа показалась в красном платье и с гипсом на руке

Кай Трамп

Реклама

Внучка Дональда Трампа — 18-летняя Кай Трамп — опубликовала в Instagram новые снимки, на которых продемонстрировала эффектный образ.

Девушка предстала в красивом красном шелковом платье на тонких бретельках и с V-образным вырезом и в черных босоножках. У нее были распущенные волосы, нежный макияж, золотая цепочка с подвеской-сердцем на шее и браслеты на руке.

Кай Трамп

На другом кадре она позировала со своей мамой Ванессой Кей Хейдон, одетой в черное корсетное платье с пикантным декольте и драпировкой на юбке, которое она скомбинировала с красными туфлями на высоких платформах и шпильках.

Реклама

Кай Трамп и ее мама Ванесса Кей Хейдон

Но внимание фолловеров на фотографии привлек гипс на руке Каи. Они озадачены травмированной рукой девушки.

Кай свою травму не комментировала, поэтому фаны оставили в комментариях немало вопросов по этому поводу:

«Так элегантно! Но что случилось с твоей рукой!?!?!», «Крошка, что случилось с твоей рукой», «Красавица, я не знаю, что случилось с твоей рукой, но надеюсь, что она выздоровеет», «Что случилось с твоей рукой?»

К слову, Кай — является дочерью Дональда Трампа-младшего и Ванессы Кей Гейдон. Она - старшая внучка президента США.