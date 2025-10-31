Принцесса Леонор / © Associated Press

Она является старшей дочерью короля Филиппа VI и королевы Летиции и наследницей испанского престола — будущей королевой. Мы решили собрать для вас подборку фотографий именинницы в день ее рождения и показать, как девочка взрослела на глазах у публики.

Принцесса Леонор / © Associated Press

Леонор родилась 31 октября 2005 года в Международной больнице Ruber в Мадриде и стала первенцем для принца Филиппа и его супруги Летиции.

Принцесса Леонор в детстве / © Associated Press

Девочка ходила в детский сад для детей испанской королевской гвардии, а с 15 сентября 2008 года она посещала школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида, в которой когда-то учился и ее отец.

Королева Летиция с дочерьми — Софией и Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор в школе / © Associated Press

Королева Летиция с дочерьми — Леонор и Софией / © Associated Press

Принцесса Леонор / © Associated Press

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Associated Press

Леонор и София / © Associated Press

В 2021 году Леонор поступила в Объединенный всемирный колледж Атлантики в Уэльсе, который закончила в мае 2023 года.

Принцесса Леонор в Уэльсе / © Getty Images

Далее принцесса начала проходить трехгодичный курс военной подготовки, идя по стопам своего отца короля Филиппа VI. Она прошла курс в Генеральной военной академии в Сарагосе и в Военно-морском училище в Марине, а сейчас учится в Генеральной авиационной академии. На этом военное образование девушки будет завершено.

Королева Летиция и король Филипп VI с родителями / © Getty Images

Принцесса Леонор на военной учебе / © Getty Images

Принцесса Леонор на военной учебе / © Getty Images

Принцесса Леонор на военной учебе / © Getty Images

У принцессы есть младшая сестра — инфанта София — вместе их часто можно увидеть на разных семейных мероприятиях.