20 лет в фотографиях: как взрослела принцесса Леонор — будущая королева Испании
Сегодня испанской принцессе Леонор исполняется 20 лет.
Она является старшей дочерью короля Филиппа VI и королевы Летиции и наследницей испанского престола — будущей королевой. Мы решили собрать для вас подборку фотографий именинницы в день ее рождения и показать, как девочка взрослела на глазах у публики.
Леонор родилась 31 октября 2005 года в Международной больнице Ruber в Мадриде и стала первенцем для принца Филиппа и его супруги Летиции.
Девочка ходила в детский сад для детей испанской королевской гвардии, а с 15 сентября 2008 года она посещала школу Санта-Мария-де-лос-Росалес возле Мадрида, в которой когда-то учился и ее отец.
В 2021 году Леонор поступила в Объединенный всемирный колледж Атлантики в Уэльсе, который закончила в мае 2023 года.
Далее принцесса начала проходить трехгодичный курс военной подготовки, идя по стопам своего отца короля Филиппа VI. Она прошла курс в Генеральной военной академии в Сарагосе и в Военно-морском училище в Марине, а сейчас учится в Генеральной авиационной академии. На этом военное образование девушки будет завершено.
У принцессы есть младшая сестра — инфанта София — вместе их часто можно увидеть на разных семейных мероприятиях.