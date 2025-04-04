20 лет вместе: в чем секрет счастливого брака Чарльза и Камиллы

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Они были знакомы задолго до свадьбы и даже состояли в отношениях до того, как Чарльз женился на своей первой жене леди Диане Спенсер. Но ни для кого давно не секрет, что первый брак Чарльза не был счастливым и много лет он жаждал жениться на Камилле.

Джек Стук, который более двух десятилетий работал старшим садовником в поместье Хайгроув-хаус у короля Чарльза рассказал, что он и Камилла на самом деле много времени проводят порознь. И, возможно, это также помогает делать их отношения такими крепкими.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Когда Чарльз ездит между Кларенс-хаусом в Лондоне и Хайгроув-хаусом, королева Камилла, как известно, любит возвращаться в свой Уилтширский Рэй-Милл-хаус, который всегда был ее личной резиденцией. Именно здесь Камилла любит отдыхать от суеты королевской жизни с книгой в руках, пишет express.co.uk.

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«Для Камиллы ее дом в Уилтшире был связан со множеством воспоминаний о воспитании ее детей. Это место, где она может уединиться и сбежать от королевской жизни, если ей это нужно. Это место, где она может поехать со своей семьей и провести спокойные выходные без посторонних глаз», — говорит господин Стук.

«Чарльз любит проводить время в одиночестве, и у него очень сильная трудовая этика. Известно, что он работает за своим столом с раннего утра. У Камиллы, между тем, много друзей, и она близка со своей семьей. Они оба независимые люди и не против проводить время порознь», — добавляет он.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Бывший садовник короля считает, что тот факт, что у пары есть возможность много времени проводить порознь, они поддерживают свои отношения и укрепляют свой брак. Также у них похожие интересы, Камилла любит читать книги и очень начитанна, а Чарльз любит обсуждать с ней разные темы за послеобеденным чаем.

Напомним, ранее мы показывали милое видео Чарльза и Камиллы с их свадьбы.

Дата публикации 11:33, 29.01.25 Количество просмотров 8765 Какие милые: как выглядели Чарльз и Камилла в день своей росписи