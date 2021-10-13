20 лучших цитат "железной леди" Маргарет Тэтчер

Сегодня Маргарет Тетчер исполнилось бы 96 лет. Она была 71-м премьер-министром Великобритании, первой и пока единственной женщиной, побывавшей на этом посту.
Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище "железной леди" за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого тэтчеризма. Высказывания Маргарет Тэтчер уже давно разобрали на цитаты, лучшие из них мы вспоминаем сегодня, в ее день рождения.
"Всегда смотри в глаза! Тогда люди тебя запомнят".
"Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной".
"Я исключительно терпелива, при условии, что в конце концов выйдет по-моему".
"Женщины гораздо лучше мужчин умеют говорить нет".
"Если женщина проявляет характер, про нее говорят: "Вредная баба". Если характер проявляет мужчина, про него говорят: "Он хороший парень".
"Лгать — нескромно, но иногда необходима уклончивость".
"Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану".
"Общества как такового не существует: есть только мужчины и женщины. Ах да, еще семьи".
"Если те, кто меня критикует, увидели бы, как я шагаю по волнам Темзы, они сказали бы: это только потому, что она не умеет плавать".
"Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык".
"Составляя свое впечатление о человеке за первые 10 секунд, я очень редко меняю его".
"Если хочешь, чтобы что-то было сказано, попроси об этом мужчину; если хочешь, чтобы что-то было сделано - попроси женщину".
"Сегодня у женщин есть много возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык".
"Дом должен быть центром, но не границей мира женщины".
"Если ты настроена только на то, чтобы кому-то нравиться, ты должна быть готова идти на компромисс по любому поводу в любое время — и ты никогда ничего не достигнешь".
"Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица".
"Брать у нее интервью — все равно что беседовать с автоответчиком".
"Единственный способ взобраться на вершину лестницы – преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда не обладали".
"Пока я ехала сюда, я проезжала местный кинотеатр, и выяснила, что вы меня ждете, потому что на афише было написано: "Мумия возвращается".
"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке".
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