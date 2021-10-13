20 лучших цитат "железной леди" Маргарет Тэтчер

Сегодня Маргарет Тетчер исполнилось бы 96 лет. Она была 71-м премьер-министром Великобритании, первой и пока единственной женщиной, побывавшей на этом посту.

Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке. Получив прозвище "железной леди" за резкую критику советского руководства, она воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого тэтчеризма. Высказывания Маргарет Тэтчер уже давно разобрали на цитаты, лучшие из них мы вспоминаем сегодня, в ее день рождения.

Маргарет Тэтчер / Associated Press

"Всегда смотри в глаза! Тогда люди тебя запомнят".

"Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной".

"Я исключительно терпелива, при условии, что в конце концов выйдет по-моему".

"Женщины гораздо лучше мужчин умеют говорить нет".

"Если женщина проявляет характер, про нее говорят: "Вредная баба". Если характер проявляет мужчина, про него говорят: "Он хороший парень".

"Лгать — нескромно, но иногда необходима уклончивость".

Маргарет Тэтчер / Associated Press

"Я останусь до тех пор, пока не устану. А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану".

"Общества как такового не существует: есть только мужчины и женщины. Ах да, еще семьи".

"Если те, кто меня критикует, увидели бы, как я шагаю по волнам Темзы, они сказали бы: это только потому, что она не умеет плавать".

"Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык".

"Составляя свое впечатление о человеке за первые 10 секунд, я очень редко меняю его".

"Если хочешь, чтобы что-то было сказано, попроси об этом мужчину; если хочешь, чтобы что-то было сделано - попроси женщину".

"Сегодня у женщин есть много возможностей проявить себя: некоторые из нас даже управляют странами. Но, говоря по чести, нам больше идет ридикюль, чем штык".

Маргарет Тэтчер / Associated Press

"Дом должен быть центром, но не границей мира женщины".

"Если ты настроена только на то, чтобы кому-то нравиться, ты должна быть готова идти на компромисс по любому поводу в любое время — и ты никогда ничего не достигнешь".

"Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца все-таки несет курица".

"Брать у нее интервью — все равно что беседовать с автоответчиком".

"Единственный способ взобраться на вершину лестницы – преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда не обладали".

"Пока я ехала сюда, я проезжала местный кинотеатр, и выяснила, что вы меня ждете, потому что на афише было написано: "Мумия возвращается".

"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

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