Как жили, убивали и умирали 20 самых кровавых диктаторов новейшего времени

Сегодня, когда весь мир ждет, когда же наконец придет конец власти (хорошо бы и жизни) последних диктаторов Европейского континента, предлагаем вспомнить жизнь и преступления их предшественников.

Диктатура - это всегда абсолютное зло. Неограниченная власть порождает вседозволенность. Рано или поздно на руках любого диктатора появляется кровь. Иногда диктатор может обезуметь настолько, что ему ничего не стоит утопить в крови десятки миллионов людей.

Эневер Паша / Getty Images

Энвер-паша, Турция. Энвер был одним из главных организаторов геноцида армян, геноцида греков и геноцида ассирийцев в Османской империи во время Первой мировой войны. Число погибших во время его правления - а это всего 5 лет - доходит до 2,5 миллионов человек.

В 41 год погиб в бою.

Ким Ир Сен / Getty Images

Ким Ир Сен, Северная Корея. Генералиссимус, композитор, автор шести опер, философ и архитектор Ким Ир Сен повинен в смерти как минимум 1,6 миллионов человек. Пробыл у власти 46 лет.

Умер от сердечного приступа в 82 года.

Пол Пот / Associated Press

Пол Пот, Камбоджа. Правление Пол Пота, продлившееся всего 4 года, сопровождалось массовыми репрессиями и голодом и привело к гибели, по разным оценкам, от 1 до 3 млн человек.

Умер в 54 года. Причина официально неизвестна, есть версия, что он умер от сердечной недостаточности. Медэкспертиза впоследствии показала, что смерть наступила в результате отравления. Также есть версия, что он погиб в джунглях от болезни либо покончил с собой.

Саддам Хусейн / Associated Press

Саддам Хусейн, Ирак. Существуют многочисленные свидетельства, что спецслужбы под руководством Саддама применяли пытки, а число погибших за 34 года его правления достигло 2 миллиона человек.

В 69 лет был казнен через повешение.

Яхья Хан / Associated Press

Яхья Хан, Пакистан. У власти был всего два года, он считается главным архитектором геноцида в Бангладеш, где за девять месяцев армия Пакистана убила от 300 000 до 3 000 000 человек. Западные пакистанцы также создали лагеря смерти. Была проведена кампания систематических изнасилований, направленная ​​на опозорение женщин: по данным бангладешских и индийских источников, жертвами стали от 200 000 до 400 000 бангладешских женщин.

Умер в 63 года, причина смерти неизвестна.

Хидэки Тодзио / Associated Press

Хидэки Тодзио, Япония. За три года правления он погубил 4 миллиона человек. Считается одним из самых известных японских военных преступников. Тодзио был замешан в убийствах мирных жителей в регионах, завоеванных Японией, маршах смерти военнопленных и простых людей в таких странах, как Филиппины, массовых убийств в Китае, в том числе в Нанкинской резни 1937 года. Также он причастен к созданию сети "женщин для утех" по всей Восточной Азии, особенно в Корее. Женщины подвергались насилию со стороны военных как секс-рабыни.

При аресте он совершил неудачную попытку застрелиться: рана оказалась несмертельной. После лечения был признан военным преступником высшей категории и приговорен к смертной казни, приговор приведен к исполнению. На момент смерти Хидэки Тодзио было 64 года.

Владимир Ленин / Associated Press

Владимир Ленин, СССР. Русский коммунист за семь лет убил около 4 миллионов человек. Они погибли в ходе революции, Гражданской войны и просто от голода, вызванного его политикой.



Умер в 54 года от кровоизлияния в мозг, хотя многие ученые с этой версией и не согласны.

Чан Кайши / Associated Press

Чан Кайши, Китай. У власти был 18 лет. Один из самых кровавых эпизодов карьеры диктатора - инцидент 228 (резня на Тайване в 1947 году). Инцидент знаменовал начало периода преследований и репрессий: массовое насилие со стороны власти, подавление любой гражданской активности, многочисленные убийства политических противников, заключение в тюрьму политических диссидентов и всех инакомыслящих. Военное положение, введенное после инцидента, не отменялось до 1987 года.

Адольф Гитлер / Associated Press

Адольф Гитлер, Германия, Самым страшным преступлением Гитлера считается Холокост, в котором погибло, по некоторым подсчетам, до 7 миллионов евреев. Однако не стоит забывать и о жертвах, погибших в ходе, развязанной в том числе и Гитлером, Второй мировой войны. У власти диктатор пробыл 11 лет.

В 56 лет покончил с собой вместе со своей женой Евой Браун, предварительно умертвив любимую собаку. Считается, что Гитлер застрелился, предварительно приняв яд.

Иосиф Сталин / Associated Press

Иосиф Сталин, СССР. За 12 лет у власти Сталин погубил от 40 до 62 миллионов человек. Он создал целую систему лагерей смерти, пытался истребить целые нации, устроил Голодомор, геноцид, практиковал массовые расстрелы и депортации.

У власти находился 12 лет (1941-1953).

Умер в 75 лет от сердечного приступа.

Мао Цзэдун / Associated Press

Мао Цзэдун, Китай. У власти провел 34 года, за это время было уничтожено от 45 до 75 миллионов человек. Вследствие его политики в Китае разразился самый масштабный голод в его истории, продолжавшийся пять лет. Практиковал Мао Цзэдун и репрессии.

В 83 года умер от сердечного приступа.

Аугусто Пиночет / Associated Press

Аугусто Пиночет, Чили. Оставался при власти 16 лет. Широко применял репрессии, пытки и преследования. По некоторым данным, за время, которое он провел у власти, страну покинуло десятая часть населения — 1 миллион человек. Общее количество граждан страны, подвергшихся преследованиям и пыткам, превысило 40 тысяч человек.

Умер в 91 год от инфаркта.

Мобуту Сесе Секо Мобуту / Associated Press

Мобуту Сесе Секо, Конго(Заир). Был у власти 26 лет. Любил проводить публичные казни врагов. Преследовал все, связанное с христианской и европейской культурной традицией. Взял себе имя Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга, что в переводе означает "воин, идущий к победе, которого никто не может остановить".

Экс-президент бежал сначала в Того, затем в Марокко, где и умер от рака простаты в 67 лет.

Франсуа Дювалье / Associated Press

Франсуа Дювалье, Гаити. Общее число политических убийств за годы правления Дювалье оценивается в 30 тысяч. При диктаторе появилась целая система тюрем и концлагерей, где находились заподозренные в нелояльности. Самых опасных врагов ждала специальная тюрьма под президентским дворцом, там находилась камера пыток, которой позавидовал бы и доктор Менгеле.

Умер в 64 года от диабета и сердечной болезни.

Франсиско Масиас Нгемае / Associated Press

Франсиско Масиас Нгема, Экваториальная Гвинея. За 10 лет правления тирана в стране с населением всего 300 тысяч человек было убито почти 50 тысяч, а 120 тысяч бежали за границу.

В 56 лет Нгема был свергнут и казнен. Для совершения казни пришлось специально вызывать взвод марокканских солдат. Вместе с пятью сподвижниками Франсиско Масиас Нгема был расстрелян. Население страны еще долго верило в присутствие и сверхъестественные возможности его духа.

Роберт Мугабе / Associated Press

Роберт Мугабе, Зимбабве. Пробыл у власти 30 лет. Жестоко расправился со своими политическими противниками, устроив репрессии, стоившие жизни 100 тысячам мирных жителей. Устроил так называемый "чёрный передел", приказал реквизировать земли у белых фермеров и отдать их чернокожему населению.

Умер в 95 от рака.

Муаммар Каддафи / Associated Press

Муаммар Каддафи, Ливия. Спонсор мирового терроризма. Был у власти 32 года. Идеолог движения "панарабизма", предполагавшего создание огромных и могучих исламских государств. Многогранный диктатор не чурался грязных методов, его противники массово уничтожались. А лояльные ему террористические группировки поддерживались на государственном уровне.

В 69 лет был убит в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами.

Николае Чаушеску / Associated Press

Николае Чаушеску, Румыния. Пробыл у власти 15 лет. Применял репрессии в отношении инакомыслящих, зато устраивал в свою честь грандиозные парады. Любил, когда его называли "гением Карпат" и "полноводным Дунаем разума". Все ключевые должности в коммунистической партии и в госаппарате были заняты его родственниками и верными последователями из числа ближайших друзей. Его называли "последним вампиром Трансильвании". Он держал в страхе всю страну.

В 71 год - после суда - был расстрелян около стены солдатской уборной вместе с супругой.

Рафаэль Трухильо / Associated Press

Рафаэль Трухильо, Доминиканская Республика. Все 10 лет его правления в стране царила кровавая деспотия. Занимался истреблением своих политических оппонентов, уничтожал их десятками тысяч. Однажды приказал похитить в Нью-Йорке американского профессора, который написал книгу о ситуации в Доминикане. Профессора похитили и скормили акулам в открытом море.

В 70 лет Трухильо был застрелен в собственном автомобиле.

Иди Амин / Associated Press

Иди Амин, Уганда. За 10 лет правления жертвами его репрессий стали от 300 тысяч до 500 тысяч человек, две тысячи из которых он убил лично. Носил удлиненный мундир, чтобы на нем помещалось побольше медалей.

В 78 лет умер в изгнании в Саудовской Аравии.

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