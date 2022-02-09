20-я годовщина: как королева Елизавета II сообщила о смерти своей сестры принцессы Маргарет

Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня смерти принцессы Маргарет – младшей сестры королевы Елизаветы II.

Вспоминаем, как королева Елизавета II выпустила в день смерти своей сестры душераздирающее сообщение. Принцесса скончалась 9 февраля 2002 года, ей был 71 год.

Принцесса Маргарет / Associated Press

В тот день Букингемский дворец заявил: "Королева с глубокой грустью попросила немедленно сделать следующее объявление.

"Ее любимая сестра, принцесса Маргарет, мирно скончалась во сне сегодня утром в 6:30 утра в больнице короля Эдуарда VII. Ее дети, лорд Линли и леди Сара Чатто, были рядом с ней. Вчера днем ​​принцесса Маргарет перенесла еще один инсульт. Ночью у нее возникли проблемы с сердцем, и ее доставили из Кенсингтонского дворца в больницу короля Эдуарда VII в 2:30 ночи. Лорд Линли и леди Сара были с ней, и королева была полностью информирована на протяжении всей ночи", - говорилось в заявлении.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II / Associated Press

Принцесса Маргарет скончалась всего через три дня после 50-летия со дня смерти ее отца короля Георга VI. 15 февраля 2002 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке прошла частная панихида для семьи и друзей, а в апреле 2002 года - государственная поминальная служба в Вестминстерском аббатстве, сообщает Hello!

Королева Елизавета II и принцесса Маргарет / Associated Press

А всего через семь недель после смерти ее младшей сестры королева испытала еще большую душевную боль, когда 30 марта 2002 года в возрасте 101 года скончалась королева-мать Елизавета.

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