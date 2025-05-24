Королева Виктория / © Getty Images

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Она родилась 24 мая 1819 года в Кенсингтонском дворце. Хотя ее окрестили именем Александрина, она была известна как принцесса Виктория.

Королева Виктория / © Getty Images

Виктория была дочерью Эдуарда, герцога Кентского, четвертого сына Георга III. Оба они умерли в 1820 году, и Виктория выросла под контролем матери-немки Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской.

Она унаследовала престол в 18 лет, так как все три старших брата ее отца умерли, не оставив легитимных детей. К этому времени Соединенное королевство представляло сложившуюся конституционную монархию, где король практически не имел политической силы. Виктория пыталась влиять на политику правительства и назначения министров. Для народа она стала национальным символом и считалась человеком строгой морали.

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Королева Виктория после церемонии крещения будущего короля Эдуарда VIII с его матерью Марией Текской и бабушкой королевой Александрой / © Getty Images

До 2015 года королева Виктория была самым долгоправящим монархом, правившим 63 года, 7 месяцев и 2 дня. Покойная королева Елизавета II превзошла рекорд 9 сентября 2015 года. В Европе самым долгоправящим монархом считается Людовик XIV, который царствовал 72 года.

Королева Елизавета II / © Associated Press

В возрасте 21 года Виктория вышла замуж за принца Альберта. Королева сама предложила ему пожениться. Свадебная церемония прошла 10 февраля 1840 года капелле Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Виктория была без ума от счастья. В браке у них родилось девять детей. Представьте только, королева ненавидела быть беременной, рассматривая с отвращением кормление грудью, и думала, что новорожденные дети уродливы. Вместе с мужем у нее было 40 внуков и 37 правнуков.

Королева Виктория и принц Альберт, свадьба / © Getty Images

Эпоха королевы Виктории была временем быстрых перемен и развития, со многими новыми изобретениями, включая телефон, фотографию и путешествие на поезде.

После смерти мужа Альберта королева Виктория вела уединенный образ жизни, почти не бывая в Лондоне. Из-за этого в народе ее прозвали «виндзорская вдова». Также она стала всегда носить только черное.

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Конец викторианской эпохи наступил со смертью королевы в возрасте 81 года — 22 января 1901 года. При ее смерти присутствовали ее сын и наследник Эдуард VII и ее старший внук германский император Вильгельм II. Рядом также, согласно ее последней просьбе, лежал ее любимый питомец, померанец Турри.

Королева Виктория / © Getty Images