24 года со дня трагедии: вспоминаем, как погибла принцесса Диана

В этот день 24 года назад трагически ушла из жизни любимица британцев, мама принцев Уильяма и Гарри – принцесса Уэльская Диана.

Диана Спенсер была членом британской королевской семьи и первой супругой наследника трона – принца Уэльского Чарльза. После замужества с принцем в 1981 году популярность принцессы Дианы в обществе сильно возросла. Публика ее называла леди Диана, леди "Ди" и "Королева людских сердец". В 2002 году компания BBC провела опрос по результатам которого принцесса Диана заняла 3-е место в списке ста величайших британцев в истории.

Принцесса Диана / Getty Images

Диана родилась в семье британской знати и выросла рядом с королевской семьей и их поместья в Сандрингеме. Ее отец являлся виконтом Элторпа, представителем одной из ветвей того же семейства Спенсер, что и Уинстон Черчилль. Несмотря на это до замужества Диана работала помощницей воспитателя в детском саду. После объявления о помолвке с Чарльзом будущая принцесса оставила работу, а после свадьбы сосредоточилась на выполнении своих новых королевских обязанностей.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки / Associated Press

Брак Дианы и Чарльза был не слишком счастливым, хотя в нем родилось двое сыновей – принцы Уильям и Гарри. Через пять лет пара поняла, что быть вместе больше не может.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

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В 1995 году Диана под давлением дала интервью журналисту Мартину Баширу, которое вышло в программе "Панорама". В нем принцесса впервые рассказала о проблемах в браке и своем здоровье. Программа стала сенсацией во всем мире и была одним из самых ярких свидетельств разрыва леди Дианы и принца Чарльза. Официальное расследование, проведенное бывшим судьей Высокого суда лордом Джоном Дайсоном, завершившееся ранее в этом году, показало, что Башир использовал поддельные документы и "обманные методы", чтобы заманить принцессу в студию. А недавно компания BBC заявила, что выплатит 2 миллиона долларов в качестве компенсации за это интервью, хотя сам Башир заявил, что не жалеет ни о чем и считает это интервью лучшим в своей карьере.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Associated Press

28 августа 1996 года принцесса Уэльска Диана официально развелась со своим мужем принцем Чарльзом после пятнадцати лет брака. То есть еще десять лет после того, как они поняли, что их союз обречен, официально они находились в браке.

А через год принцессы Уэльской не стало. Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии в туннеле Pont de l'Alma в Париже. Принцесса ехала на заднем сидении вместе со своим любовником Доди-аль-Файед, они оба не были пристегнуты. Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где скончалась, а телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный оставшийся в живых.

Принцесса Диана / Getty Images

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В смерти принцессы обвинили преследовавших ее автомобиль папарацци. Но 18-месячное французское судебное расследование установило, что катастрофа произошла по вине водителя Анри Поля, доза алкоголя в его крови превышала допустимую норму и он не справился с управлением. Также в его крови были найдены следы антидепрессантов и нейролептиков, которые в сочетании с алкоголем очевидно и привели к трагедии. Следствие пришло к выводу, что фотографы не были рядом с автомобилем, когда он разбился.

День смерти принцессы Дианы / Associated Press

Похороны принцессы Дианы состоялись 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве. Их показали в 200 странах мира на 44 разных языках. Их освещение по телевидению посмотрело 2,5 миллиарда человек. 1 июля 2021 года к 60-летнему юбилею принцессы Дианы была открыта ее статуя в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца.

Статуя принцессы Дианы / Associated Press

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Открытие статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском саду в Лондоне (13 фото)

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