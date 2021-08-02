24 года в терапии: Сара Йоркская рассказала о психологических проблемах

Герцогиня Йоркская Сара снялась в эксклюзивной фотосессии для журнала Hello! и рассказала о своей дебютной книге, которая называется Her Heart for a Compass ("Ее сердце для компаса").

На странице издания в Instagram была опубликована обложка нового выпуска, где будет представлен весь фотосет. Также некоторые кадры можно увидеть, перейдя на сайт издания. 61-летняя Сара выглядит потрясающе в красном платье и синем удлиненном блейзере, стоя возле лошади. Ее кудри распущены, на лице легкий макияж, а в ушах серьги-висюльки. Фотосет снимали на территории роскошного отеля Coworth Park в Беркшире

Сара Йоркская и принц Эндрю / Associated Press

В интервью изданию Сара немного рассказала о себе и о своих личных "шрамах". "У меня были очень глубокие шрамы, и я чувствовала себя неуверенно. Какое-то время я понятия не имела, кто я такая. Я вышла замуж за самого замечательного человека - это был самый счастливый день в моей жизни, и это была такая история любви, а он такой хороший человек. Но затем, примерно в сентябре 1988 года, это начало меняться. Все, чему писали в газетах, я верила. И каждый раз, когда кто-то что-то говорил неприятное, я верила в это, потому что была такой чувствительной и неуверенной в себе".

Последние 18 месяцев жизни в условиях пандемии дали ей время подумать, хотя Сара начала процесс восстановления много лет назад.

"У меня были и до сих пор есть проблемы с психическим здоровьем, над которыми я работаю буквально каждый день, я прохожу терапию уже 24 года. Иногда я разговариваю со своим терапевтом еженедельно, а иногда, когда становится действительно сложно, я вскакиваю и получаю быстрый удар, пытаясь понять негативность демонов моего разума", - рассказывает герцогиня.

Когда Сара была подростком, ее мать Сьюзен, которая на тот момент 18 лет была замужем за отцом Сары, майором Рональдом Фергюсоном, бросила семью и их двух дочерей и вышла замуж за профессионального аргентинского игрока в поло Эктора Баррантеса. Баррантес умер от рака в 1990 году, а мать герцогини трагически погибла в автокатастрофе в Аргентине в 1998 году.

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"Это было давно, и я люблю свою маму. Она была воспитана таким образом, что не понимала, что делает, и это не было ее виной, поэтому я простила ее. Но когда я выросла, и у меня появились девочки, каждый раз, когда я смотрела на них с 12 до 18 лет, я думала: "Как моя мать могла меня бросить? Именно отсюда начались все проблемы и мысли о том, что со мной что-то не так", - говорит Сара.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Сара Йоркская / Getty Images

К слову, с дочерьми принцессами Йоркскими у Сары прекрасные отношения. И Беатрис, и Евгения называют маму своей близкой подругой, а сама герцогиня говорит, что гордится девочками и очень дорожит таким доверием и отношениями с ними.

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Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)

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