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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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28 лет вместе: какова была свадьба итальянского принца и кто создал свадебное платье его прекрасной супруги

31 октября 1998 года в Монако состоялась громкая свадьба — поженились принц Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани. На торжествах тогда собрались представители европейских королевских семей и аристократии.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани, 1998 год

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани, 1998 год / © Getty Images

История этой пары началась в 1996 году на благотворительном балу в Монако, а познакомил их принц Альбер Монакский, который в настоящее время является князем этой маленькой европейской страны. Между молодыми людьми быстро возникла симпатия, которая впоследствии переросла в любовь. В июне 1998 года Шарль сделал Камилле предложение у знаменитого фонтана Треви в Риме.

Особым украшением свадебной церемонии стало платье невесты, созданное известным итальянским кутюрье Ренато Бальестрой (Renato Balestra). К тому времени он уже был одним из самых известных представителей итальянской высокой моды, а его творчество отличалось мастерским кроем, изысканными тканями и вниманием к деталям.

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани / © Getty Images

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани / © Getty Images

Это был классический сдержанный наряд с шелковой юбкой и тонким полупрозрачным верхом с рукавами, высоким вырезом и вышивкой жемчугом и бисером. По дизайну наряд напоминал легендарное платье Грейс Келли.

Камилла дополнила образ пышной классической фатой, цветочными украшениями в волосах и очень нежным макияжем. В руках невеста держала небольшой свадебный букет из белых цветов и дополнила образ несколькими украшениями, которые отличались от тех, что невесты обычно надевают на свадьбу, ведь её кольцо и браслет были украшены цветными драгоценными камнями.

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани / © Getty Images

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани / © Getty Images

Церемония состоялась в католическом соборе Монако; невесту к алтарю сопровождал её отец, герцог Кастро, среди почетных гостей были князь Ренье III и принц Альбер Монакский, а также представители монарших семей Бельгии, Франции, Австрии, Испании, Италии и других европейских стран.

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани / © Getty Images

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани / © Getty Images

После венчания торжество продолжилось в Hôtel de Paris и эксклюзивном Sporting Club de Monte-Carlo. Гостей ждали роскошный банкет, вина с виноградников семьи невесты, огромный свадебный торт и музыкальная программа.

Свадьба Шарля и Камиллы стала одним из ярких светских событий Монако 1998 года. Пара до сих пор счастлива в браке, у них родились две дочери — Кьяра и Каролина, которые являются популярными медийными фигурами, посещают мировые Недели моды и светские мероприятия.

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани с дочерьми / © Getty Images

Чарльз де Бурбон и Камилла Крочани с дочерьми / © Getty Images

Чарльз и его супруга Камилла носят титулы принца и принцессы ныне несуществующего Королевства Обеих Сицилий — государства на юге Италии, прекратившего своё существование в 1861 году после объединения Италии. Они принадлежат к династии Бурбонов, бывшей королевской семье, сохранившей свои аристократические титулы, несмотря на утрату престола. Сам Чарльз является одним из двух претендентов на главенство в бывшем королевском доме, поэтому его титул имеет династический, а не государственный статус.

В то же время их положение в европейской аристократической среде объясняется не государственной властью, а историческим происхождением, родственными связями с другими европейскими династиями и участием в международных благотворительных и церемониальных мероприятиях. Особую роль играет деятельность Чарльза в качестве Великого магистра Константиновского ордена Святого Георгия, имеющего давние династические традиции и занимающегося благотворительностью. Все это обеспечивает им внимание и уважение в определенных европейских монархических кругах, хотя и не означает официального признания их в качестве правителей со стороны действующих монархий.

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