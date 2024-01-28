30 лет назад: редкое фото королевы Камиллы и принцессы Дианы, которое вы не видели раньше

Камилла Паркер-Боулз и принцесса Уэльская Диана никогда не были подругами, хотя в какой-то период времени их можна біло назвать приятельницами.

Этот кадр был сделан на Ипподроме Ладлоу - место проведения скачек чистокровных лошадей. В тот день они обе приехали, чтобы посмотреть на лошадь на которой ездил принц Чарльз. Она участвовала в соревнованиях с другим всадником.

Камилла была одета в тот день в сером жакете и юбке, обута в высокие кожаные сапоги и с сумкой, которую несла через плечо. На сумку у нее был привязан платок.

Принцесса Диана была в длинном пальто и высоких кожаных сапогах, а под мышкой несла клатч-конверт из кожи. Очевидно, что они шли вместе и о чем-то даже болтали.

Принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими годами позже Диана публично обвиняла Камиллу в том, что распался ее брак с Чарльзом. В знаменитом интервью "Панораме" принцесса сказала, что в их браке было немного тесно, так как их было там трое.

Напомним, Чарльз и Диана официально оформили развод в 1996 году. Через год Диана погибла. Камилла вышла замуж за Чарльза в 2005-м.

Чарльз и Камилла в день своей помолвки / Фото: Getty Images

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