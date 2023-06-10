30 лет в браке: история любви королевы Рании и короля Абдаллы II

История любви этой пары удивляет, ведь Рания и принц Абдалла познакомились на званом обеде его сестры в августе 1992 года, весной принц сделал красавице предложение руки и сердца, а 10 июня 1993 года они уже поженились во дворце Захран в Аммане. Их свадьба считалась национальным праздником. В то время Рании было 22 года, а принцу - 31.

Свадьба Рании и Абдаллы II, 10 июня 1993 год / Фото: Getty Images

В тот день на будущей королеве Иордании был созданный на заказ свадебный образ с золотой вышивкой от британского дизайнера Брюса Олдфилда. В Браке у супругов родилось четверо детей: принц Хусейн, принцесса Иман, принцесса Сальма и принц Хашем.

Позже, в своей книге, король вспоминал момент, когда впервые увидел Ранию, говорится в издании Laha Magazine.

Рания и Абдалла II в день коронации, 1999 год / Фото: Getty Images

Он признался, что был очарован ее красотой: "Когда мой взгляд упал на нее, я сказал себе: "Какая красивая дама!". Однако согласилась пойти на свидание с принцем Рания не сразу, а только после настойчивых ухаживаний Абдаллы, который не оставлял попытки завоевать ее сердце. В результате она согласилась на ужин, после которого и началась их история: пара стала часто встречаться, много говорить. Затем состоялась знакомство с родителями, а после и свадьба.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

"Дело развивалось, и мы стали больше разговаривать и гулять вместе. 30 января я пригласил Ранию на ужин в честь моего дня рождения, где рядом с ней сидел мой отец, и был поражен ее красотой и умом. Он позвонил в тот вечер, и спросил меня: "Когда ты хочешь, чтобы я познакомился с ее родителями?", - вспоминал Абдалла II.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Предложение принц сделал Рании необычно и решительно: "Я отвез Ранию в одно из самых дорогих моему сердцу мест которое представляет собой гору на окраине Аммана: Таль аль-Румман. Когда мы вышли из машины, я сказал ей: серьезный поворот, и мне кажется, что наш брак - хорошая идея. Она улыбнулась и промолчала. Что касается меня, я воспринял это молчание как согласие. Я сказал отцу, и через две недели у нас был официальный визит к ее родителям".

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

"Во время визита, который семья Рании сочла обычным, ее мать предложила кофе и сладости моему отцу, который не пил, поскольку наши традиции в Иордании предусматривают, что при прошении руки молодой девушки глава семьи берет чашку кофе и не пьет из нее, пока ее семья не объявит о своем одобрении. Наконец мой отец обратился к отцу Рании, и рассказал о нашем браке и получил одобрение".

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и ее супруг король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Getty Images

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Associated Press

Читайте также: