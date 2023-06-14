33-летняя королева Бутана ждет третьего ребенка от Короля Драконов

Будущий принц или принцесса Бутана появится уже осенью, о чем говорится в сообщении, опубликованном на странице королевы в Instagram.

"Их Величества король и королева рады поделиться новостью о том, что Ее Величество ожидает третьего ребенка, который должен родиться в начале осени. Их Величества хотят поблагодарить всех за их постоянные добрые пожелания и молитвы", – говорится в публикации.

43-летний Джигме Кхесар Намгьел Вангчук, чей официальный титул – Король Драконов Бутана, и его жена – 33-летняя Джетсун Пема, Королева Драконов, недавно присутствовали на коронации короля Карла III и королева Камилла. Затем королева отправилась в Иорданию на королевскую свадьбу наследного принца Хусейна и принцессы Раджвы. Именно после ее визита в Иорданию и появились первые слухи о беременности, поскольку на фото она прикрывала живот клатчем.

Королева Бутана Джетсун и принцесса Бутана Эуфелма направляются на свадьбу принца Хусейна / Фото: Getty Images

Отметим, у пары уже есть два сына: принц Джигме Намгьел Вангчук и Джигме Угьен Вангчук.

Король и королева Бутана / Фото: Associated Press

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