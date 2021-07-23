35-я годовщина свадьбы: вспоминаем, как венчались Сара Йоркская и принц Эндрю

17 июля 2020 года вышла замуж старшая дочь Сары Йоркской – Беатрис. А сегодня мы вспоминаем бракосочетание Сары и принца Эндрю.
Сара Фергюсон вышла замуж за сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принца Эндрю, 23 июля 1986 года.
Церемония их венчания состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы принц Эндрю получил от Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней Йоркской. В браке у пары родились две дочери - принцесса Беатрис и Евгения Йоркские.
Принц Эндрю был знаком с Сарой Фергюсон с детства, иногда они встречались на матчах по поло. Сара была хорошей подругой принцессы Дианы, как-то раз в 1985 году по предложению Дианы Сара Фергюсон с целью возможного сватовства была включена в список гостей традиционной вечеринки, которую королева устраивала в Виндзорском замке во время королевских скачек в Аскоте. Эта встреча стала судьбоносной, принц Эндрю и Сара начали встречаться.
В юные годы Сара была веселой и взбалмошной девушкой, с легким нравом. Видимо, эта черта ее характера больше всего и привлекала внимание, как принца Эндрю, так и ее подруги Дианы, которая, увы, не могла похвастаться таким же веселым нравом.
Не мудрено, что принц Эндрю решил жениться на такой озорной девушке и даже поставил условие своей матери Елизавете, которая не видела рядом с сыном Сару. Она сказал, что, если ему запретят жениться на любимой женщине, он женится на первой попавшейся проститутке.
Брак Сары и Эндрю продлился десять лет. У них родилось двое дочерей – принцесса Беатрис (1988) и принцесса Евгения (1990).
На днях после свадьбы старшей дочери Сара Фергюсон, которая утратила свой титул герцогини Йоркской после развода, написала, что ей очень повезло быть матерью таких замечательных дочерей.
Кстати, с принцем Эндрю они остались в хороших дружеских отношениях. Ни он, ни она после развода больше не связали себя узами брака. И несмотря на развод, живет пара вместе в Роял Лодж, находящийся на территории королевских имений в Виндзоре.
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