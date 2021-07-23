35-я годовщина свадьбы: вспоминаем, как венчались Сара Йоркская и принц Эндрю

17 июля 2020 года вышла замуж старшая дочь Сары Йоркской – Беатрис. А сегодня мы вспоминаем бракосочетание Сары и принца Эндрю.

Сара Фергюсон вышла замуж за сына королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принца Эндрю, 23 июля 1986 года.

Церемония их венчания состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы принц Эндрю получил от Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней Йоркской. В браке у пары родились две дочери - принцесса Беатрис и Евгения Йоркские.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон / Getty Images

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Принц Эндрю был знаком с Сарой Фергюсон с детства, иногда они встречались на матчах по поло. Сара была хорошей подругой принцессы Дианы, как-то раз в 1985 году по предложению Дианы Сара Фергюсон с целью возможного сватовства была включена в список гостей традиционной вечеринки, которую королева устраивала в Виндзорском замке во время королевских скачек в Аскоте. Эта встреча стала судьбоносной, принц Эндрю и Сара начали встречаться.

Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю / Associated Press

В юные годы Сара была веселой и взбалмошной девушкой, с легким нравом. Видимо, эта черта ее характера больше всего и привлекала внимание, как принца Эндрю, так и ее подруги Дианы, которая, увы, не могла похвастаться таким же веселым нравом.

Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю / Associated Press

Не мудрено, что принц Эндрю решил жениться на такой озорной девушке и даже поставил условие своей матери Елизавете, которая не видела рядом с сыном Сару. Она сказал, что, если ему запретят жениться на любимой женщине, он женится на первой попавшейся проститутке.

Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю / Associated Press

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Брак Сары и Эндрю продлился десять лет. У них родилось двое дочерей – принцесса Беатрис (1988) и принцесса Евгения (1990).

На днях после свадьбы старшей дочери Сара Фергюсон, которая утратила свой титул герцогини Йоркской после развода, написала, что ей очень повезло быть матерью таких замечательных дочерей.

Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю / Associated Press

Кстати, с принцем Эндрю они остались в хороших дружеских отношениях. Ни он, ни она после развода больше не связали себя узами брака. И несмотря на развод, живет пара вместе в Роял Лодж, находящийся на территории королевских имений в Виндзоре.

Свадьба Сары Йоркской и принца Эндрю / Associated Press

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