37 лет со дня помолвки: вспоминаем, как Сара Фергюсон сказала "да" принцу Эндрю

Пара познакомилась еще в детстве. Время от времени Сара и Эндрю виделись на матчах по поло. А в 1985 году принцесса Диана, которая на тот момент уже была замужем за принцем Чарльзом, решила выступить в роли свахи и пригласила свою подругу Сару на традиционную вечеринку, которую королева Елизавета II устраивала в Виндзорском замке во время королевских скачек в Аскоте.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Диана и Сара были знакомы с детства. Их матери учились в одной школе. С 1980 года они стали хорошими подругами. Разница в возрасте была небольшой, Диане было 19 лет, а Саре - 21, у них было много общих интересов. Сара называла Диану своей младшей сестрой. В прессе писали, что Диана хотела, чтобы ее подруга стала ее фрейлиной, но дворец этого не позволил, и тогда принцесса Уэльская решила пригласить ее на вечеринку, чтобы Сара сблизилась с принцем Эндрю и, возможно, в перспективе, оказалась при дворе, рядом со своей подругой.

Сара Фергюсон и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Эту встречу с принцем Эндрю Сара Фергюсон в своих мемуарах описала, как "очередное фиаско Ферги". Но молодые люди приглянулись друг другу и вскоре начали встречаться. Диана и Сара продолжали оставаться подругами. После того как 19 марта 1986 года дворец объявил о помолвке принца Эндрю и Сары Фергюсон Диана организовала для подруги девичник. Именно Сара Фергюсон стала первой девушкой среди членов королевской семьи, у которой был девичник.

Принц преподнес своей возлюбленной на помолвку кольцо с бирманским рубином и бриллиантовой россыпью.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Getty Images

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А поженилась пара 23 июля 1986 года, церемония венчания проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. После свадьбы принц Эндрю получил от Елизаветы II титул герцога Йоркского, а Сара стала герцогиней Йоркской. В браке у пары родились две дочери - принцесса Беатрис и Евгения Йоркские. Кстати, на помолвку младшая дочь Сары – принцесса Евгения, получила похожее кольцо, но только с розовым сапфиром.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Отношения принцессы Дианы и Сары Йоркской после этой свадьбы стали ухудшаться. Они усугубились шаткостью их положения при дворе. Говорят, Сара превзошла Диану и добилась лучшего расположения королевы Елизаветы II. А принц Чарльз упрекал жену в том, что она не может быть такой же непосредственной, легкой и веселой, как Сара.

Сара Фергюсон и принц Эндрю c королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / Фото: Associated Press

Что интересно, оба эти брака закончились разводами, которые официально были оформлены в 1996 году. Герцогиня Йоркская и принц Эндрю объявили о своем расставании 19 марта 1992 года, за четыре года до развода (в тот же день, что и объявили о помолвке). На тот момент Сара и Диана общались как никогда близко. Но после выхода автобиографии Ферги, выпущенной в ноябре 1996-го, принцесса Уэльская прекратила любое общение с Фергюсон. Они так и не наладили отношения до той злосчастной катастрофы, в которой погибла принцесса Диана.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Сейчас Сара Йоркская и принц Эндрю в хороших отношениях. После развода Сара утратила титул Королевского Высочества, но сохранила титул по мужу – герцогиня Йоркская. Однако если когда-нибудь она снова выйдет замуж, то лишится и его.

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Сара Фергюсон и принц Эндрю / Фото: Associated Press

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