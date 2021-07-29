40 лет со дня венчания: вспоминаем, как выходила замуж принцесса Диана

Сегодня, 29 июля 2021 года, исполняется 40 лет со дня свадьбы принца Уэльского Чарльза и его первой жены Дианы Спенсер.

Впервые Диана встретилась со своим будущим мужем Чарльзом в 16 лет, когда в ноябре 1977 года он приезжал в Элторп на охоту. На тот момент юный принц состоял в отношениях со старшей сестрой леди Ди – Сарой, но девушка так настойчиво хотела стать его женой, что отпугнула принца, и он прекратил с ней какие-либо встречи. Далее у Чарльза продолжилась интрижка с Камиллой Паркер-Боулз, но королева Елизавета II (мама принца Чарльза) была категорически против брака сына с Камиллой.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

На дворе стоял 1980 год, когда Чарльза начали активно "сводить" с Дианой Спенсер. Камилла поддержала Чарльза, когда пришло время принять решение о женитьбе на Диане. В день свадьбы принц плакал, потому что вынужден был жениться на девушке, которую не любил, а та, которая навсегда пленила его сердце, не могла быть рядом с ним.

Леди Диана была тепло принята королевой и ее мужем принцем Филиппом. Предложение Чарльз сделал Диане 6 февраля 1981 года в Лондоне. В течение следующих нескольких недель их помолвка хранилась в тайне и официально дворец объявил о ней 24 февраля 1981 года.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки / Getty Images

На пальце Дианы появилось кольцо из 18-каратного белого, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами. Кольцо создали королевские ювелиры из британской ювелирной компании Asprey. В 2010 году это кольцо на помолвку получила невестка принцессы Дианы – герцогиня Кембриджская Кэтрин, обручившаяся со страшим сыном Дианы и Чарльза – принцем Уильямом.

После помолвки Диана оставила свою работу воспитательницы в детском саду и некоторое время жила в Кларенс-хаусе.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

29 июля 1981 года 20-летняя Диана вышла замуж за Чарльза, церемония венчания состоялась в Вестминстерском аббатстве. Церемонию описывали как "свадьбу из сказки", и она транслировалась на многих телеканалах.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

Стоя у алтаря, Диана случайно поменяла порядок имен принца Чарльза и сказала: "Филипп, Чарльз, Артур, Георг", она также не сказала, что будет чтить его, эту традиционную часть обета убрали по просьбе новобрачных, что со временем послужило поводом для комментариев. Подвенечное платье Дианы обошлось в 9 тысяч фунтов (более 11,5 тысяч долларов), а длина фаты составляла 25 футов (7,62 м).

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

В качестве своих домов супруги выбрали Кенсингтонский дворец и поместье Хайгроув Хаус, близ Тетбери.

5 ноября 1981 года было официально объявлено о беременности принцессы. 21 июня 1982 года в частном крыле больницы Святой Марии в Лондоне на свет появился первенец пары - принц Уильям. А 15 сентября 1984 года там же родился второй сын пары – принц Гарри.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

Спустя пять лет супружеской жизни несовместимость Дианы и Чарльза стала очевидна. Уверенность Дианы в том, что Чарльз имел связь с Камиллой Паркер-Боулз, также негативно отразилась на браке.

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20 декабря 1995 года Букингемский дворец официально объявил, что королева послала письма принцу и принцессе Уэльским, в котором посоветовала им развестись. В феврале 1996 года Диана объявила о своем согласии. Развод был завершен 28 августа 1996 года. Диана получала единовременно 17 млн фунтов стерлингов и ещё по 400 тысяч ежегодно. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Associated Press

31 августа 1997 года принцесса Диана попала в Париже в автомобильную катастрофу вместе с Доди аль-Файедом (ее возлюбленным) и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия (в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены) в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.

Напомним, недавно мы вспоминали, как венчалась лучшая подруга Дианы - Сара Йоркская, и сын королевы - принц Эндрю.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (12 фото)

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