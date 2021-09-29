39-летняя дочь бывшего президента США Джорджа Буша впервые стала мамой

Барбара Буш родила мужу дочь. Ребенок стал для обоих первым.

Дочь экс-президента США Джорджа Буша – 39-летняя Барбара Буш – впервые стала мамой. Она родила своему супругу – 39-летнему Крэйгу Койну, дочь. Девочку назвали Кора Джорджия.

Снимки новорожденного малыша опубликовала в Instagram сестра Барбары - Дженна

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На снимках также запечатлены новоиспеченные родители, которые выглядят очень счастливыми.

"Дорогая Кора Джорджия! Сегодня тот день, когда я познакомилась со своей самой красивой, драгоценной, смелой племянницей (немного раньше, чем мы ожидали!). Я с трепетом наблюдала, как моя самая дорогая и сильная Барбара стала мамой. И сегодня тот самый день, когда я влюбилась. Двоюродные брат и сестры с нетерпением ждут возможности поиграть с тобой", - подписала пост Дженна.

Напомним, Барбара вышла замуж за сценариста Крэйга Койна в 2018 году. Свадьбу гуляли в семейном поместье в кругу родных и близких.

Буш свою беременность держала в тайне.

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