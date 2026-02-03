39-летняя консерваторка Лаура Фернандес победила на выборах президента в Коста-Рике

Лаура Фернандес / © Associated Press

Лаура Фернандес — консервативный политик-популист, которая победила на выборах в Коста-Рике и стала новой главой небольшого государства в Центральной Америке. Население страны насчитывает около пяти миллионов человек, однако, согласно DW, в ней значительно возросла преступность, в частности страна стала центральным звеном в мировой торговле наркотиками.

Фернандес же пообещала избирателям продолжать свою жесткую политику направленную на противодействие преступности. Важнейшим среди ее заявлений является обещание прекратить рост насилия и преступлений, связанных с торговлей кокаином.

Лаура Вирджиния Фернандес Дельгадо родилась 4 июля 1986 года в Пунтаренасе, Коста-Рика. Она изучала политологию и демократическое управление в Университете Коста-Рики. Фернандес начала свою карьеру в качестве политического советника и государственного служащего в Министерстве национального планирования и экономической политики Коста-Рики, где бывший президент Родриго Чавес назначил ее министром в 2022 году.

Она замужем за Джеффри Уманья и является матерью трехлетней дочери Фернанды, которую называет личной мотивацией для своей преданности политике и будущему страны. Ее семья держалась в тени даже во время предвыборной кампании — Джеффри решил не попадать в центр политического внимания, сосредоточившись на своей работе и роли отца и мужа.