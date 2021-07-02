40 спасенных жизней: Витвицкая, Ребрик и Ризатдинова поддержали акцию бесплатной диагностики кожи

Более тысячи человек прошли бесплатную диагностику рака кожи в рамках социального проекта SkinScan. Я берегу свою кожу.

Десять известных женщин — Соломия Витвицкая, Лилия Ребрик, Ирма Витовская, Даша Трегубова, Даша Квиткова, Лаура Марти, Илона Гвоздева, Санта Димопулос, Надежда Матвеева, Анна Ризатдинова — в течение двух месяцев поддерживали акцию бесплатной диагностики кожи.

Санта Димопулос

Ирма Витовская

Даша Квиткова

Анна Ризатдинова

Во многом благодаря ответственности и общественной вовлеченности этих девушек социальный проект SkinScan. Я берегу свою кожу нашел в этом году широкое публичное звучание.

Участники проекта SkinScan. Я берегу свою кожу

Пункт бесплатной диагностики родинок открылся 24 мая презентацией фотовыставки звезд, которые согласились выступить лицами проекта с целью привлечения внимания людей к важному и нужному делу профилактики меланомы в Украине. В течение акции они неоднократно призывали всех прийти на обследование, рассказывали о своем опыте в социальных сетях, информировали о том, как происходит процесс диагностики, озвучивали статистику проекта.

Ирма Витовская

"Я приняла для себя решение диагностировать свою кожу ежегодно. Особенно после лета и отдыха в теплых странах. Ведь именно солнце в абсолютном большинстве случаев запускает страшные процессы перерождения безвредных родинок в злокачественные", — поделилась Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева

"Это страшные, шокирующие цифры, но все эти диагнозы установлены вовремя, значит — впереди у людей лечения и здоровая жизнь после него. Не медлите: сделайте проверку, чтобы спать спокойно, я — одна из десяти послов проекта SkinScan очень ответственно отношусь к своему здоровью и я берегу свою кожу. Мне бы очень хотелось, чтобы мой призыв побудил людей регулярно проходить диагностику кожи!" — отметила Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик

34 дня или 272 часа — столько длилась акция бесплатной диагностики рака кожи в рамках социального проекта SkinScan. Я берегу свою кожу.

12 врачей и 5 администраторов сети клиник CALM ежедневно приходили в мобильный пункт диагностики, расположенный в ТРК DREAM TOWN, чтобы помочь всем желающим пройти осмотр кожи с дерматоскоп и получить паспорт кожи.

Результаты проекта:

1647 человек прошли бесплатную диагностику. Около 20 человек получили рекомендацию срочно пройти лечение, поскольку им был поставлен предварительный диагноз "меланома". 15 пациентов оказались поражены базилиомой. Обнаружено около 279 случаев диспластических и 43 голубых невусов. Все эти пациенты нуждаются в удалении, так как находятся в зоне риска перерождения.

Соломия Витвицкая и Андрей Лисецкий

Кроме того, 1308 пациентам рекомендуется удаление родинок, кератом, папиллом, бородавок и других новообразований кожи в эстетических целях и целях профилактики травмирования.

Без преувеличения можно сказать, что 40 человек получили шанс на своевременное эффективное лечение, а значит, речь идет о спасении жизней.

"Анализируя результаты проекта, я испытываю двоякие чувства, – говорит основатель проекта SkinScan. Я берегу свою кожу, главный врач сети клиник CALM Андрей Лисецкий. – С одной стороны, я рад, что столько людей не прошли мимо нашей инициативы, что 1000 человек получили очень важные для себя рекомендации, а 40 людям, очень надеюсь и верю, мы спасли жизнь, ведь рак кожи на ранних стадиях излечим на 95-99%. С другой стороны, не устаю удивляться, насколько низкая у наших соотечественников онкологическая настороженность, насколько мало люди осведомлены о коварстве рака кожи, как многие реально недооценивают опасность меланомы и базилиомы. Думаю, такая же ситуация и в регионах".

Соломия Витвицкая и Андрей Лисецкий

Цель проекта — профилактика меланомы и других видов онкологии кожи в Украине.

Это частная инициатива дерматоонколога Андрея Лисецкого:

"Приходит время, когда накопленные информация и опыт перерастают в миссию. Это ведь страшно, когда понимаешь, что большая часть людей, попадающих к тебе на прием с запущенной онкологией кожи, могли бы долго и счастливо жить, если всего лишь вовремя приходили на профилактические осмотры к врачам-дерматологам! Многие считают, что рак кожи – это исключительно возрастное заболевание, но это неправда! Меланома, увы, молодеет. Поэтому мы присоединились к мировой инициативе Дней меланомы и решили сделать вклад в профилактику рака кожи и здоровье украинцев. Ведь это очень просто: вовремя придите к дерматологу и сделайте дерматоскопию! "

Самым молодым пациентом врачей-дерматоонколога в рамках социального проекта стал 2-месячный ребенок, самым старшим — 84-летняя женщина.

Социальный проект SkinScan. Я берегу свою кожу расширяет границы — планируется выезд в другие города Украины. Первые команды врачей-дерматологов для бесплатной диагностики населения в начале сентября поедут в Чернигов, Белую Церковь и Житомир.

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