Нечисты на руку: 5 поддерживающих нацизм брендов, которые мы все хорошо знаем

Нечисты на руку: 5 поддерживающих нацизм брендов, которые мы все хорошо знаем

Рассказываем историю известных производителей и о временах, которые они предпочитают не вспоминать.

24 февраля в Украине началась полномасштабная война России против Украины, разрушившая миллионы украинских семей. Не желая становится спонсорами убийств, обогащая российскую экономику деньгами, многие мировые бренды решили уйти из России. Кто-то из них сделал это полностью добровольно и осознано в первые дни войны, другие - под влиянием гнева общественности и бойкота их продукции.

Однако, несмотря на современные реалии, подобная ситуация в мире происходит не впервые. Во времена Второй мировой войны, когда Европа была захвачена нацистами, многие производители, желая удержаться на рынке, открыто сотрудничали с ними. Ранее мы уже писали о модных брендах, которые поддерживали режим Гитлера, но теперь решили вспомнить и другие известные компании. Все эти бренды, кстати, процветают и сейчас.

L'Oréal

Основатель компании - Эжен Шуэллер - был сторонником нацистов, антисемитом и членом "Кагуляров" - насильственной, профашистской и антикоммунистической организацией, поддерживающей режим Виши. Эжен финансировал эту организацию, и несколько их встреч проводились в штаб-квартире L'Oréal.

После окончания войны Шуэллера вызвали в суд и обвинили в коллаборационизме, однако при тщательном изучении улик не удалось найти никаких реальных доказательств того, что он действительно помогал нацистам. Вместо этого свидетели утверждали, что бизнесмен поддерживал "Сопротивление" и помогал обеспечивать безопасность евреев. Дело против основателя L'Oréal в конечном итоге было закрыто, но многие считали, что он на самом деле только симулировал невинность, использовав свои деньги и связи.

После начала полномасштабной войны в Украине L'Oréal сообщила, что временно закроет свои магазины в России, а также остановит рекламные и промышленные инвестиции. Это коснулось собственных магазинов, точек продаж в торговых центрах и объектов онлайн-торговли. При этом завод компании в Калужской области, где производятся краска для волос, шампуни и средства личной гигиены, продолжил работу.

Напомним, что самая известная продукция L'Oreal - косметика и парфюмерия под брендами Garnier, Maybelline New York, Lancome и Vichy.

Kodak

Kodak - американская компания, производитель фотоматериалов, оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для офсетной, цифровой и функциональной печати. Основана она была Джорджем Истменом в 1881 году в городе Рочестер, в США.

Однако на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны никто не знал, что Kodak сотрудничала с нацистами. Тайна раскрылась только в начале 2000-х, когда в Национальном архиве были обнаружены доказательства, подробно описывающие масштабы сотрудничества компании с Третьим рейхом.

До Второй мировой у Kodak, как и у большинства международных компаний, были дочерние компании в Германии. После того как Америка вступила в войну, любые поставки в Германию прекратились, а компания оказалась в руках нацистов. Однако филиалы в нейтральных европейских странах, таких как Швейцария и Португалия, продолжали вести бизнес с нацистской Германией. Филиалы компании использовали труд пленных, а также выпускали не только пленку для пропаганды фашистской Германии, но также детонаторы и другие изделия военного назначения.

Ситуацию в Украине компания не комментировала.

Volkswagen

В отличие от многих других компаний, которые сотрудничали с нацистами, Volkswagen фактически был ими создан. В начале 1930-х годов немецкая автомобильная промышленность была в основном ориентирована на создание автомобилей люкс-класса и, соответственно, позволить себе такую машину могли единицы. На тот период машина были только у приблизительно 150 немецких семей. Решить этот вопрос решил сам Гитлер и приказал создать "Народный автомобиль", который могу себе позволить простой человек.

Гитлер нанял немецкого автомобильного дизайнера Фердинанда Порше и его компанию, чтобы разработать этот автомобиль. Так была создана классическая форма Volkswagen "Жук", популярная и сейчас. Вскоре эти автомобили были запущены в массовое производство, а их сборкой занимались военнопленные на заводе в Штутгарте.

В начале марта компания Volkswagen Group принял окончательное решение о прекращении производства в России. До этого сообщалось о приостановке из-за перебоев с поставками импортных комплектующих. Volkswagen Group объединяла на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen легковые автомобили, Volkswagen коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati. Компания производит автомобили и двигатели в Калуге и автомобили на производственной площадке в Нижнем Новгороде.

Bayer

Bayer - немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Самыми известными продуктами этого производителя стали два препарата - героин и аспирин. После Первой мировой войны Bayer вошла в IG Farben - конгломерат немецких предприятий химической промышленности, который сформировал финансовое ядро для нацистского режима.

Во время Второй мировой IG Farben тесно сотрудничала с нацистским правительством и военными, а также разработала газ "Циклон Б", который использовался в газовых камерах Освенцима и других лагерях смерти, чтобы уничтожать невинных людей. Компания использовала также рабский труд пленных и проводила на них эксперименты.

В конце войны IG Farben была распущена, а директора компании предстали перед судом за военные преступления. Однако вскоре Bayer возродилась как независимое предприятие, а ее бывший директор Фриц тер Меер, приговоренный Нюрнбергским трибуналом к семи годам тюрьмы, в 1956-м стал главой наблюдательного совета Bayer.

После того как российские войска развернули в Украине полномасштабную войну, Bayer не спешила уходить с российского рынка, несмотря на призывы прекратить экспорт. Однако в середине марта все же заявила, что приостанавливает инвестиции и рекламу в России, а также открытие в стране новых проектов.

"Как компания Life Science, у нас есть этические обязательства - в каждой стране, в которой мы работаем. Если отказывать гражданскому населению в основных медицинских и сельскохозяйственных продуктах, таких как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания, то это только умножит продолжающиеся потери человеческих жизней от войны", - говорится в заявлении компании. Но несмотря на это они отметили, что поддерживают Украину финансово и создали платформу, на которой сотрудники могут предлагать жилье коллегам из Украины.

Siemens

Немецкий конгломерат Siemens AG является крупнейшей в Европе промышленной производственной компанией. Ее заводы выпускают широкий ассортимент продукции в области электроники, электротехники, энергетика, медицинские и промышленные товары. Однако в эпоху нацизма это был крупнейший промышленный конгломерат Германии, использовавший сотни тысяч военнопленных, которые содержались в ужасающих условиях.

Когда Гитлер взял под контроль Германию, компания Siemens получила очень большую прибыль, поскольку новый режим начал перевооружение, и компания заключила много новых контрактов на вооружение. Они производили авиационные моторы, электрическое оборудование и точную механику для армии, военного и торгового флота. Во время Второй мировой Siemens стала лидером электротехнической промышленности Германии.

Через неделю после полномасштабного российского вторжения компания Siemens объявила о приостановке поставок и работы над новыми проектами в России, однако полностью работу не остановила.

"Мы продолжим нашу локальную деятельность по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями", - говорилось в заявлении компании.

Отметим, что в России Siemens являлась одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании принадлежит 65% в предприятии "Силовые машины", которое выпускает газовые турбины. Также Siemens является партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике. Помимо этого, у Siemens и группы "Синара" есть совместное предприятие "Уральские локомотивы", которое выпускает грузовые магистральные электровозы, а также поезда "Ласточка".

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