5 случаев, когда вас не имеют права снимать

О 5 случаях, когда ваши фото и видео запрещено обнародовать без вашего согласия, рассказала эксперт по интеллектуальной собственности и авторскому праву, основательница патентно-юридической компании Wellmarks Ольга Мариноха.

В январе Елена Тополя стала жертвой шантажа: злоумышленник требовал у певицы деньги, угрожая в случае отказа обнародовать интимные видео, которые были сняты скрытой камерой. По словам звезды, она не знала о существовании видео, была шокирована, но решительно отказала преступнику. На своей странице в Instargam Елена сообщила, что стала жертвой шантажа и рассказала, что обратилась в полицию. Также певица попросила блогеров и украинские медиа, которые могли получить видео, не распространять его, потому что это нарушает Закон Украины "О защите персональных данных".

"Решив защищать свои права, певица поступила абсолютно верно, - отмечает Ольга Мариноха, - Если обнародование тайной записи, касающейся личной жизни, происходит без согласия человека - это стопроцентное нарушение закона. Такое преступление квалифицируется по статье 182 Уголовного кодекса Украины. За нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Как вариант наказания, может рассматриваться лишение преступника свободы сроком от 3 до 12 лет.

Для мирового шоубизнеса случаи, когда фото или видео становятся предметом судебного иска, не единичны. Самое громкое дело - скандальная история Пэрис Хилтон и ее бывшего парня Рика Соломона. В 2001 году Рик снял интимное видео с Пэрис, а в 2003 году оно попало в сеть, где его смогли увидеть все. Пэрис подала иск в суд, утверждая, что не давала согласие на публикацию. Дело завершилось мировым соглашением и Хилтон получила финансовую компенсацию, размер которой не оглашается.

Что интересно, иногда защитить права на фото хотят не только звезды, но и папарацци. В 2021 году агентство Integral Images подало иск на британскую певицу Дуа Липу за то, что она опубликовала в Instagram собственное фото, сделанное папарацци, права на которое принадлежали компании. Суд отклонил иск. А в прошлом году фотограф Эдвин Бланко и агентство Backgrid, подали иски на Дженнифер Лопес за то, что она без разрешения опубликовала несколько снимков с вечеринки Amazon MGM Studios и Vanity Fair в Лос-Анджелесе. Певица была вынуждена заключить с истцами соглашение и оплатить фотографии.

Бывают и совсем курьезные ситуации. В 2020 году актер Крис Эванс случайно опубликовал в сторис дикпик из галереи смартфона. Пост актер быстро удалил, но подписчики мгновенно устроили флешмоб с веселыми мемами. На это Крис отреагировал с юмором, впрочем подчеркнул важность частной жизни и уважения к ней.

5 случаев, когда нарушаются ваши права

Когда видео или фото сняты скрытой камерой

Конституция Украины (ст. 32) гарантирует каждому право на частную жизнь, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и личной информации. Поэтому фото или видео, сделанные в частной среде - это может быть ваша квартира, гостиничный номер, офис, примерочная в магазине или уборная - автоматически нарушают это право. Кроме того, Закон Украины "О защите персональных данных" обязывает получить четкое согласие лица, прежде чем собирать, обрабатывать или публиковать информацию о нем.

Когда отснятые кадры используются для шантажа

Это один из наиболее серьезных случаев нарушения законодательства. Если преступник использует кадры для шантажа, ответственность наступает сразу на трех уровнях: конституционном (нарушение права на частную жизнь), гражданском (моральный ущерб и право на изображение) и уголовном (вымогательство и распространение частных материалов). Когда кадры используют для принуждения или угроз, преступление имеет повышенный общественный вред и это влияет на квалификацию и строгость наказания

Когда вы прямо запрещаете снимать себя в общественном месте

В общественных местах нет абсолютного права на приватность, поэтому фото или видео сделанные открыто на улице или в магазине, обычно не нарушают закон. Главное, чтобы человек был изображен, как второстепенный элемент кадра, а сам материал не использовался для коммерческих или компрометирующих целей. Однако если вы прямо возражаете против съемки и требуете ее прекратить, это лишает права на публикацию такого материала без вашего согласия (ст. 307 Гражданского кодекса Украины).

Изображение детей без разрешения родителей

Снимать, публиковать или распространять фото и видео детей без разрешения их родителей или опекунов в Украине запрещено законом. Право на защиту частной жизни несовершеннолетних гарантируют Конституция и Законы "Об охране детства" и "Защита персональных данных". Использование фотографий детей в соцсетях, рекламе, блогах или медиа подпадают под защиту персональных данных, поэтому для съемки требуется обязательное письменное или устное согласие родителей или опекунов.

Использование изображения в рекламе или коммерческих целях

Любое использование вашего изображения для рекламы или коммерческой выгоды без вашего на то согласия является незаконным. В подобных случаях закон предусматривает моральную компенсацию для лица, а для нарушителя - запрет использования материалов и даже уголовную ответственность. Чтобы избежать возможных судебных дел, компаниям и блогерам всегда требуется письменное согласие или контракт. Когда речь идет о съемке детей в возрасте до 14 лет, согласовать ее должны родители или опекуны.

"Все вышеперечисленные случаи являются основанием для защиты ваших прав, - говорит эксперт, - Но для того, чтобы защита в суде была эффективной, сначала нужно задокументировать факт нарушения и сохранить юридически значимые доказательства. Это могут быть копии фото или видео, ссылки на страницы с обязательной фиксацией URL-адреса, даты и времени выявления нарушения, скриншоты. Сначала вы можете обратиться к администрации сайта или соцсети с письменным требованием удалить контент, который нарушает ваши права.