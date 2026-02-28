ТСН в социальных сетях

57-летняя королева Нидерландов Максима появилась в ресторане в наряде с огромным украшением

Ее Величество снова продемонстрировала, почему мы называем кобальтовый синий «королевским синим».

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима посетила ежегодный ифтар, организованный в отеле в Гааге. Это ужин, который мусульмане проводят на закате солнца во время Рамадана. Во время ужина королева Максима пообщалась с несколькими приглашенными гостями, а также имела возможность продемонстрировать вечерний ансамбль.

Ее Величество надела темно-синий костюм, который включал платье миди с расклешенной юбкой и жакет с укороченными рукавами от ее любимого бренда Natan. Главным украшением лука королевы был огромный цветок на плече, изготовленный из перьев. Максима дополнила образ лаконичными туфлями на каблуках, клатчем, несколькими золотыми украшениями на руках, а также роскошными серьгами с сапфирами и бриллиантами, которые идеально дополняли ее наряд роскошного «королевского синего" оттенка — цвета который обожают королевы и принцессы из всех европейских стран.

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Также королева продемонстрировала на этой неделе лук в самой трендовой вещи весны 2026 года - она появилась на мероприятии в блузке с шарфом. Это был стильный и продуманный образ, которым Максима продемонстрировала свою женственность, элегантность, желание быть в тренде, а также любовь к оригинальным украшениям.

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Красивые образы королевы Максимы (48 фото)

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

