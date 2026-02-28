57-летняя королева Нидерландов Максима появилась в ресторане в наряде с огромным украшением

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов Максима посетила ежегодный ифтар, организованный в отеле в Гааге. Это ужин, который мусульмане проводят на закате солнца во время Рамадана. Во время ужина королева Максима пообщалась с несколькими приглашенными гостями, а также имела возможность продемонстрировать вечерний ансамбль.

Ее Величество надела темно-синий костюм, который включал платье миди с расклешенной юбкой и жакет с укороченными рукавами от ее любимого бренда Natan. Главным украшением лука королевы был огромный цветок на плече, изготовленный из перьев. Максима дополнила образ лаконичными туфлями на каблуках, клатчем, несколькими золотыми украшениями на руках, а также роскошными серьгами с сапфирами и бриллиантами, которые идеально дополняли ее наряд роскошного «королевского синего" оттенка — цвета который обожают королевы и принцессы из всех европейских стран.

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images

Также королева продемонстрировала на этой неделе лук в самой трендовой вещи весны 2026 года - она появилась на мероприятии в блузке с шарфом. Это был стильный и продуманный образ, которым Максима продемонстрировала свою женственность, элегантность, желание быть в тренде, а также любовь к оригинальным украшениям.

Королева Нидерландов Максима / © Getty Images