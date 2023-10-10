6 сезон "Короны" выходит на экраны: Netflix объявил дату премьеры

16 ноября состоится премьера шестого и последнего сезона популярной драмы, вдохновленной жизнью британской королевской семьи. Часть 1 дебютирует в четверг, 16 ноября, а часть 2 — в четверг, 14 декабря — впервые сериал разделен на несколько частей.

Актеры сериала "Корона" / Фото: Associated Press

В тизере показаны голоса Клэр Фой , Оливии Колман и Имельды Стонтон – всех трех актрис, сыгравших королеву Елизавету II в разные годы ее жизни.

Актерский состав "Короны" менялся каждые два сезона, чтобы продемонстрировать то, как персонажи становятся старше, пишет People.

"Корона — это символ постоянства. Это то, кем вы являетесь, а не то, что вы делаете", — говорит в ролике Клэр Фой, когда по телевидению показали кадры с ее персонажем. Впервые она снялась в роли монарха в первом и втором сезонах "Короны", сыграв совсем молодую королеву Елизавету II.

"Некоторая часть нашей естественной сущности всегда теряется. Мы все принесли жертвы. Это не выбор. Это долг", — говорит в видео Оливия Колман, сігравшая королеву в среднем возрасте в третьем и четвертом сезонах сериала.

В конце ролика показано, как Имельда Стонтон, сыгравшая королеву в пожилом возрасте, готовится выйти на балкон, похожий на Букингемский дворец, чтобы поприветствовать ликующую толпу.

Имельда дебютировала в роли королевы Елизаветы II в пятом сезоне сериала и завершит сагу в предстоящем шестом сезоне.

Шестой сезон будет охватывать события с 1997 по 2005 год. Первые четыре эпизода первой части будут рассказывать об отношениях Дианы и Доди Аль-Файеда перед смертельной автокатастрофой в Париже в 1997 году.

Съемки сериала "Корона", сцена где принцесса Диана и Додди Аль-Файед едут на авто в Париже в туннеле под мостом Альма, где пара погибла в автокатастрофе в 1997 году / Фото: Getty Images

А во второй части расскажут о том, как молодой принц Уильям возвращается в университет после смерти своей матери, в то время как монархия переживает неспокойные времена в глазах общественности. Тем временем стареющая королева размышляет о будущем монархии, о свадьбе Чарльза и ныне королевы Камиллы, а также о будущей судьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Съемки сериала "Корона": принц Уильям и Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюссе / Фото: Getty Images

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