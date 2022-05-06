Как это было: свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса

6 мая отмечают 62-ю годовщину со дня свадьбы британской принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы II.

Принцесса Маргарет - младшая сестра царствующей королевы Елизаветы II. К ее персоне при жизни всегда было много внимания. Мы вспоминаем, как принцесса выходила замуж 6 мая 1960 года.

Главной любовью принцессы Маргарет был капитан Питер Таунсенд, с которым она познакомилась в 1953 году. Он не был дворянином, но состоял в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, поэтому был допущен в Букингемский дворец и в круг королевской семьи.

Питер Таунсенд / Getty Images

Между ними был роман, но так как Питер был разведен и имел детей, брак с принцессой был невозможен. Англиканская церковь и королевские традиции запрещают брак с разведенным человеком, хотя в последние годы это правило уже не так категорично используется (вспомним свадьбу герцогини Меган (разведенной ранее) и принца Гарри).

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Чтобы сочетаться браком с капитаном, принцесса Маргарет должна была бы, в соответствии с правилами королевского двора, достичь 25 лет, отказаться от своего королевского титула и от расходов на свое содержание. Их роман продлился несколько лет, после чего Маргарет публично заявила, что разрывает отношения с Питером ввиду того, что имеет обязательства по отношению к своей стране.

Замуж Маргарет таки вышла, ее избранником стал фотограф Энтони Армстронг-Джонс. Они познакомились в 1959 году, когда он фотографировал принцессу в день ее 29-летия. Знакомство переросло в роман, и 6 мая 1960 года влюбленные поженились в Вестминстерском аббатстве. 3 октября 1961 года Армстронг-Джонс получил от королевы титул граф Сноудон.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Associated Press

Впервые королевская свадьба транслировалась по телевидению: церемония привлекла к просмотру 300 миллионов человек по всему миру. На свадебную церемонию были приглашены 2000 человек (почти столько же гостей было на свадьбе Кейт и Уильяма), отпраздновавших в этом году десятую годовщину.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Associated Press

Свадебное платье Маргарет было разработано Норманом Хартнеллом. На невесте была Полтиморская тиара. Эта диадема была изготовлена в 1870 году и называлась Полтиморской, так как сначала принадлежала леди Полтимор. У леди Полтимор тиару выкупила королева Виктория, а принцессе Маргарет ее подарила бабушка, королева Мария. Уникальность диадемы в том, что легким движением руки она превращалась в ожерелье и 11 брошек.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Associated Press

На свадьбе принцессы Маргарет было восемь подружек невесты, во главе с ее племянницей, принцессой Анной – единственной дочерью королевы Елизаветы II.

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В 11:30 принцесса отправилась в церковь из Кларенс-хауса вместе с герцогом Эдинбургским. Архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер провел церемонию венчания. После церемонии пара традиционно появилась на балконе Букингемского дворца. После свадьбы пара отправилась в шестинедельный круиз по Карибскому морю на борту королевской яхты Britannia. Жили молодожены в Кенсингтонском дворце.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Getty Images

В этом браке у пары родилось двое детей – сын Дэвид Армстронг-Джонс (1961 года) и дочь леди Сара Армстронг-Джонс (1964). В 1976 году супруги расстались, а в 1978 году официально развелись из-за романа принцессы Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Associated Press

Маргарет прозвали "мятежной принцессой" из-за ее скандального поведения: она стала завсегдатаем лондонских клубов. Начиная с восьмидесятых годов у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. Умерла принцесса в 2002 году от инсульта, ей был 71 год.

Свадьба принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса (12 фото)

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