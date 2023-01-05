71-летняя Джилл Байден готовится к операции: что случилось

У супруги президента США обнаружили новообразование на коже.

Джилл Байден ляжет на операционный стол. Первой леди будут удалять новообразование, обнаруженное во время скринингового исследования на рак кожи. Эту новость подтвердила пресс-секретарь Джилл - Ванесса Вальдивия, пишет Daily Mail.

У Байден над правым глазом обнаружили новообразование, которое врачи порекомендовали удалить.

По словам врача Белого дома Кевина О'Коннора, операция Мооса (Mohs) запланирована на 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.

Напомним, это уже второй раз, когда Джилл Байден ложится на хирургический стол. В июле прошлого года ей почистили колотую рану.

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