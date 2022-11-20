75-летие со дня свадьбы: вспоминаем милую историю о знаменательном дне для Елизаветы и принца Филиппа

20 ноября отмечается годовщина свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа, которые поженились в 1947 году и прожили в браке 73 года и четыре месяца.

Всем известно, что монарх всю жизнь разводила собак породы корги и с детства их очень любила. В книге "Корги и королева" рассказывается милая история о том, что любимая спутница принцессы Елизаветы – ее корги Сьюзен – присутствовала рядом с ней в день ее свадьбы с Филиппом.

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

Автор книги Кэролайн Перри рассказала журналу People о том, что принцесса Елизавета позаботилась о том, чтобы Сьюзен сыграла тайную роль на ее свадьбе с принцем Филиппом 20 ноября 1947 года. Когда королевская чета ехала в карете после церемонии венчания, Сьюзен была спрятана под ковриком с грелкой, чтобы согреться, а тысячи людей собрались, чтобы помахать рукой, понятия не имея, что в карете вместе с молодоженами едет и любимая собака принцессы.

"Это была такая приятная деталь, что она хотела, чтобы ее "лучшая подруга" была рядом с ней в самый важный день в ее жизни", - говорит Перри.

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

В тот день принцессу Елизавету и принца Филиппа отвезли на вокзал Ватерлоо, откуда они отправились поездом в Хэмпшир — разумеется, вместе со Сьюзен.

Будущая королева Елизавета все детство была окружена собаками (и корги, в частности), но именно на свое 18-летие она получила в подарок Сьюзен. Сьюзен была постоянной спутницей во время Второй мировой войны и смерти ее отца короля Георга VI.

Принцесса Елизавета II с отцом королем Георгом VI и сестрой Маргарет с собаками породы корги / Фото: Getty Images

За долгие годы своего правления с 1952 по 2022 год королева Елизавета II была знаменита своей любовью к корги и дорги. А от ее первой собаки Сьюзен произошли 14 поколений щенков.

В этот день королева Елизавета II и принц Филипп отпраздновали бы 75-ю годовщину со дня своей свадьбы, но, увы, не дожили до этого времени.

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / Фото: Associated Press

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