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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

75-летняя Джилл Байден в ансамбле цвета айвори сверкнула стройными коленями на презентации своей книги

Бывшая первая леди США в наряде от любимого бренда Schiaparelli представила свои мемуары.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джилл Байден

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден представила в Нью-Йорке свои мемуары View From the East Wing (Взгляд из Восточного крыла), в которых она рассказала об опыте и времени, проведенном в Белом доме. Модератором мероприятия была актриса, писательница и телеведущая Вупи Голдберг.

Вупи Голдберг и Джилл Байден / © Associated Press

Вупи Голдберг и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Бывшая первая леди предстала там в эффектном ансамбле цвета от Schiaparelli, состоящем из приталенного жакета с золотыми пуговицами разной формы и юбки-футляра, в которой она продемонстрировала свои стройные колени. На ней также был белый шелковый топ и золотые туфли, украшенные стразами.

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Аутфит Джилл допонвила брошью в виде цветка, золотыми серьгами с бирюзовыми камнями, золотыми цепочками с подвесками, золотыми браслетами, часами и кольцами.

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Байден сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр.

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Напомним, Джилл Байден в бледно-салатовом жакете и золотых украшениях выступила на конференции.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
117
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