75-летняя Джилл Байден в ансамбле цвета айвори сверкнула стройными коленями на презентации своей книги

Джилл Байден / © Associated Press

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Джилл Байден представила в Нью-Йорке свои мемуары View From the East Wing (Взгляд из Восточного крыла), в которых она рассказала об опыте и времени, проведенном в Белом доме. Модератором мероприятия была актриса, писательница и телеведущая Вупи Голдберг.

Вупи Голдберг и Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Бывшая первая леди предстала там в эффектном ансамбле цвета от Schiaparelli, состоящем из приталенного жакета с золотыми пуговицами разной формы и юбки-футляра, в которой она продемонстрировала свои стройные колени. На ней также был белый шелковый топ и золотые туфли, украшенные стразами.

Джилл Байден / © Associated Press

Аутфит Джилл допонвила брошью в виде цветка, золотыми серьгами с бирюзовыми камнями, золотыми цепочками с подвесками, золотыми браслетами, часами и кольцами.

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Джилл Байден / © Associated Press

Байден сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр.

Джилл Байден / © Associated Press

Напомним, Джилл Байден в бледно-салатовом жакете и золотых украшениях выступила на конференции.

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