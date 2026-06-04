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75-летняя Джилл Байден в ансамбле цвета айвори сверкнула стройными коленями на презентации своей книги
Бывшая первая леди США в наряде от любимого бренда Schiaparelli представила свои мемуары.
Джилл Байден представила в Нью-Йорке свои мемуары View From the East Wing (Взгляд из Восточного крыла), в которых она рассказала об опыте и времени, проведенном в Белом доме. Модератором мероприятия была актриса, писательница и телеведущая Вупи Голдберг.
Бывшая первая леди предстала там в эффектном ансамбле цвета от Schiaparelli, состоящем из приталенного жакета с золотыми пуговицами разной формы и юбки-футляра, в которой она продемонстрировала свои стройные колени. На ней также был белый шелковый топ и золотые туфли, украшенные стразами.
Аутфит Джилл допонвила брошью в виде цветка, золотыми серьгами с бирюзовыми камнями, золотыми цепочками с подвесками, золотыми браслетами, часами и кольцами.
Байден сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах и французский маникюр.
Напомним, Джилл Байден в бледно-салатовом жакете и золотых украшениях выступила на конференции.