8 рождественских традиций в британской королевской семье

У членов британской королевской семьи есть свой уникальный набор рождественских традиций, о которых сегодня мы вам и рассказываем.

Рождественская речь королевы, прием для широкого круга семьи, чаепитие в узком кругу и непременно посещение службы в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Об этом и многом другом расскажем дальше.

Рождественский обед королевы

Британская королевская семья / Associated Press

Обычно Елизавета II собирает гостей в Букингемском дворце. Это обед, который посещают члены семьи и более отдаленные родственники монарха. В прошлом году обед был отменен из-за пандемии, а в этом году Ее Величество планировала провести его в Виндзорском замке. Но снова помешала пандемия COVID-19 и новый штамм "Омикрон", который сейчас вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения.

Благотворительность

Члены семьи всегда накануне Рождества более активно участвуют в жизни фондов и организаций, которые они патронируют. В этом году герцогиня Кембриджская организовала рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве, который покажут завтра на Рождество. А герцогиня Камилла по традиции приглашала детей украсить елку в Кларенс-хаус. Королева также ежегодно присылает в аббатство елки и делает дополнительные пожертвования. А церкви и школы в районе Сандрингема также получат дерево от Ее Величества.

Рождественские открытки

Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми / Getty Images

Накануне Рождества члены семьи представляют свои праздничные открытки, а после праздника их помощники рассылают эти открытки всем, кто лично написал письма во дворцы и поздравил членов королевской семьи. Елизавета II сама лично подписывает около 750 карточек, начиная делать это задолго до Рождества. Обычно она начинает этим заниматься еще летом, во время отдыха в Балморале.

Королева садится на поезд до поместья Сандрингем

Королева Елизавета II на станции Кингс-Линн / Getty Images

Виндзоры обычно проводят каникулы в своем доме в Сандрингеме, всего в 100 милях к северу от Лондона. Каждый год королева отмечает это событие, путешествуя на поезде до вокзала Кингс-Линн в Норфолке. В прошлом году эта поездка была отменена, как и в этом году, снова из-за пандемии.

Футбольный матч

Принц Уильям и принц Гарри играют в футбол в Сандрингеме, 2015 год / Getty Images

Обычно принцы Уильям и Гарри в сочельник играли с персоналом Сандрингема в футбол. Увы, но эта традиция теперь не имеет продолжения, поскольку братья в ссоре и младший Гарри переехал жить в США.

Подарки открывают в сочельник

Виндзоры чтят свое немецкое наследие, открывая подарки после послеобеденного чая в канун Рождества 24 декабря, а не в само Рождество 25-го. Дарят обычно какие-то приятные мелочи, которые поднимают настроение.

Служба в церкви

Британская королевская семья в Сандрингеме / Getty Images

Каждый год на Рождество к королеве Елизавете II присоединяется ее семья на церковной службе в церкви Святой Марии Магдалины. По пути в церковь королевскую семью обычно тепло встречает публика. В этом году из-за пандемии это действо снова не состоится.

Игра в шарады

В Рождество члены большой семьи собираются на праздничный обед. Обычно это происходит после службы в церкви. Они играют в шарады и смотрят ежегодную рождественскую речь королевы Елизаветы II по телевидению. Елизавета записывает речь ежегодно начиная с 1957 года.

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