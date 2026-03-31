81-летний отец Меган Маркл закрутил роман с молодой медсестрой: как она выглядит

81-летний отец Меган Маркл недавно рассказал о своих новых отношениях с 46-летней медсестрой Рио Канедо. Пара познакомилась в декабре 2025 года после того, как ему ампутировали ногу на Филиппинах.

«Я никогда не ожидал, что в моем возрасте снова обрету радость и счастье», — сказал он, цитирует его слова журнал People. «Я чувствовал себя заброшенным и грустным столько лет, но теперь я снова наслаждаюсь жизнью. После стольких трудных времен я чувствую себя по-настоящему счастливым, что нашел особенного человека, который так хорошо обо мне заботится».

«Недоброжелатели будут ненавидеть меня, но, честно говоря, мне наплевать», — сказал он. «Жизнь дана для того, чтобы жить. Нет ничего важнее любви в жизни», — сказал Маркл, комментируя отношения с женщиной, которая почти вдвое его моложе.

Медсестра также прокомментировала роман, сказав: «Я немного волновалась, потому что кто-то сказал мне, что у него репутация сварливого человека. Но я начала с ним работать, и он оказался настоящим джентльменом, добрым и веселым человеком. Я не знала, кто он, когда познакомилась с ним. Здесь, на Филиппинах, Меган и Гарри не являются чем-то особенным».

Издание The Daily Mail поделилось фото пары. Канедо является матерью двоих взрослых детей.