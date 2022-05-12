Годовщина коронации Георга VI: как отец Елизаветы II стал королем Великобритании

12 мая 1937 года - 85 лет назад, состоялась коронация нового короля Великобритании - Георга VI – отца принцесс Елизаветы и Маргарет и мужа Елизаветы Боуз-Лайон.

Георг VI был вторым сыном короля Георга V и королевы Марии. С детства мальчик был скромным и застенчивым и страдал от сильного заикания. После того, как его старший брат Эдуард отрекся от престола из-за невозможности жениться на любимой женщине (ею была разведенная американка Уоллис Симпсон) герцог Йоркский стал королем Георгом VI.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Фото: Associated Press

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Церемония его коронации состоялась 12 мая 1937 года - в день, ранее намеченный для коронации старшего брата Эдуарда. В отличие от отца, Георг VI не был возведен на престол в Дели как император Индии. Спустя сутки после вступления Георга VI на престол парламент Свободного государства Ирландия принял закон, фактически устранивший власть британского короля на территории Ирландии.

Царствование Георга ознаменовано распадом Британской империи и преобразованием ее в Содружество наций. Он был последним императором Индии (с 12 декабря 1936 по 15 августа 1947) и последним королем Ирландии (до 18 апреля 1949). Носил титул главы Содружества наций с 29 апреля 1949 года.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Фото: Associated Press

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Период правления короля был непростым, что пошатнуло его состояние здоровья. В 1948 году у него был обнаружен рак легких. Георг VI много курил. В сентябре 1951 года ему удалили одно легкое. Несмотря на плохое самочувствие Его Величество приехал в аэропорт провести свою дочь Елизавету и ее супруга Филиппа на отдых в Кению, а через неделю, 6 февраля, Георг VI умер в Сандрингеме во сне от коронарного тромбоза. Елизавета вернулась из Кении уже как королева Великобритании.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Фото: Associated Press

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