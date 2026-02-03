85-летняя Нэнси Пелоси в вечернем платье с прозрачным декольте блеснула кружевным бюстгальтером

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения награды «Человек года» от MusiCares, которую получила Мэрайя Кэри. На мероприятие политик пришла в сопровождении своего мужа Пола Пелоси. Фотографы запечатлели, когда супруги сидели за столом.

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Нэнси продемонстрировала на ивенте элегантный образ в вечернем черном платье в рубчик приталенного силуэта и с прозрачными вставками на рукавах, в зоне декольте и юбки. Через глубокое декольте был заметен черный кружевной бюстгальтер.

Нэнси Пелоси / © Getty Images

Аутфит Пелоси дополнила аккуратной укладкой с прикорневым объемом, макияжем с бордовой помадой и нюдовым маникюром. Уши политик украсила элегантными золотыми серьгами с бриллиантами, шею — золотым колье с бриллиантами, а на руке было серебряное кольцо.

Напомним, Нэнси Пелоси на гала-концерт MOCA 2025 в Лос-Анджелесе надела розовое кружевное платье по фигуре с длинными прозрачными рукавами и верхней частью.