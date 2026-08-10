86-летняя датская королева прогулялась по рынку во Франции, а папарацци сделали фото

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Королеву Маргрете II – мать короля Фредерика X – запечатлели во французском городе Каор, когда она посещала местный рынок.

Судя по всему, Ее Величество королева находится в летнем отпуске, который проводит во Франции. Одета королева была в розовую футболку с цветочной вышивкой и полосатую юбку-миди прямого силуэта и обута в кожаные шльопанцы.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

В руках у Маргрете II была трость без помощи которой она не может передвигаться, так как перенесла несколько операций на спине и имеет с этим некоторые проблемы. Также на плече у королевы была светлая сумка, подобранная в тон обуви, на запястье несколько браслетов, а на шее золотая цепочка и очки на лице.

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Королева Маргрете II / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как королева Маргрете II в солнечном желтом платье приехала поздравить внучку – принцессу Изабеллу - с важным достижением.

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