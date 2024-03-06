87-летнему королю Норвегии предстоит операция: что о ней известно

Короля Харальда V перевезли обратно в Норвегию после госпитализации во время отпуска в Малайзии. Дворец выпустил новое заявление о состоянии здоровья монарха.

Во королевском дворце заявили, что королю теперь нужен постоянный кардиостимулятор после установки временного из-за низкой частоты сердечных сокращений. Его имплантация состоится, как только монарх полностью выздоровеет от инфекции. Его общее состояние стабильное и улучшается.

Напомним, 87-летний король Харальд V заболел инфекцией во время своего отпуска в феврале, который он провел в Малайзии. 3 февраля Его Величество вылетел домой в Норвегию на медицинском транспорте и в настоящее время находится на лечении в Rikshospitalet в Осло.

Члены королевской семьи, в том числе и супруга короля, 87-летняя королева Соня, его сын, наследный принц Хокон и невестка кронпринцесса Метте-Марит, а также внучка принцесса Ингрид Александра навещали Харальда в госпитале.

Королева Соня и король Харальд V / Фото: Associated Press

В настоящее время наследный принц Хокон исполняет обязанности регента, пока его отец находится в больнице. Напомним, ранее король Харальд V заявлял, что не планирует отрекаться от трона, как это сделала датская королева Маргрете II.

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