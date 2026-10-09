87-летняя королева София в эффектном брючном костюме вышла на красную дорожку

Королева София / © Getty Images

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Королева София была запечатлена, когда покидала здание «Реал Казино де Мадрид» после церемонии вручения социальных премий Фонда Mapfre в Мадриде.

Этими наградами отмечаются самоотверженность, щедрость и солидарность частных лиц и организаций, внесших выдающийся вклад в благо общества.

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Королева София / © Getty Images

87-летняя королева София облачилась в красивый голубой брючный костюм и топ такого же цвета под жакетом, а сам жакет был декорирован цветочной аппликацией в том же оттенке. Она обула черные кожаные туфли на каблуках, а образ дополнила золотым колье с цветными камнями на шее, золотыми серьгами-кольцами, многочисленными браслетами на запястье.

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На лице у королевы был макияж, а волосы уложены в красивую прическу. София выглядела потрясающе. Вместе с ней церемонию посетила ее дочь инфанта Елена.

Инфанта Елена / © Getty Images

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