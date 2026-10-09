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87-летняя королева София в эффектном брючном костюме вышла на красную дорожку
Королева Испании София посетила церемонию вместе со своей дочерью инфантой Еленой.
Королева София была запечатлена, когда покидала здание «Реал Казино де Мадрид» после церемонии вручения социальных премий Фонда Mapfre в Мадриде.
Этими наградами отмечаются самоотверженность, щедрость и солидарность частных лиц и организаций, внесших выдающийся вклад в благо общества.
87-летняя королева София облачилась в красивый голубой брючный костюм и топ такого же цвета под жакетом, а сам жакет был декорирован цветочной аппликацией в том же оттенке. Она обула черные кожаные туфли на каблуках, а образ дополнила золотым колье с цветными камнями на шее, золотыми серьгами-кольцами, многочисленными браслетами на запястье.
На лице у королевы был макияж, а волосы уложены в красивую прическу. София выглядела потрясающе. Вместе с ней церемонию посетила ее дочь инфанта Елена.