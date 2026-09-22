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87-летняя королева София в ярком жакете и белых брюках приехала в Севилью
87-летняя королева Испании София отправилась с визитом в Севилью.
Ее Величество запечатлели по прибытию в Севилью, где она возглавила церемонию открытия Международного конгресса по нейродегенеративным заболеваниям.
Для этого публичного выхода королева София выбрала яркий красный удлиненный жакет, белый топ под ним и белые брюки, которые носила со светлой удобной обувью.
Королева очень любит украшения и поэтому свой образ традиционно она дополнила множеством разных подвесок и цепочек с камнями и без, надела золотые серьги-кольца в уши, пришпилила брошь на жакет, сделала макияж и стильную укладку.
Ранее, напомним, мы рассказывали, как королева София и ее невестка Летиция питают страсть к одному и тому же хобби.