87-летняя королева София в ярком жакете и белых брюках приехала в Севилью

Королева София / © Getty Images

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Ее Величество запечатлели по прибытию в Севилью, где она возглавила церемонию открытия Международного конгресса по нейродегенеративным заболеваниям.

Для этого публичного выхода королева София выбрала яркий красный удлиненный жакет, белый топ под ним и белые брюки, которые носила со светлой удобной обувью.

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Королева София / © Getty Images

Королева очень любит украшения и поэтому свой образ традиционно она дополнила множеством разных подвесок и цепочек с камнями и без, надела золотые серьги-кольца в уши, пришпилила брошь на жакет, сделала макияж и стильную укладку.

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Ранее, напомним, мы рассказывали, как королева София и ее невестка Летиция питают страсть к одному и тому же хобби.

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