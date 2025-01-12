87-летняя королева Соня госпитализирована в клинику: норвежский дворец поделился подробностями

Королева Соня госпитализирована в больницу Лиллехаммера. Об этом сообщает Королевский дворец в пресс-релизе.
Слообщается, что Ее Величество перенесла фибрилляцию сердца (мерцательную аритмию) в связи с поездкой на лыжах.
Ситуация не считается серьезной и королева хорошо себя чувствует, но пока что будет оставаться под наблюдением. Во дворце также заявляют, что ситуация не является серьезной.
Королева Соня, которой 87 лет, весьма спортивная женщина и приехала на курорт покататься на лыжах, а инцидент произошел как раз во время отдыха.
Эксперты отмечают, что поездка на лыжах может быть утомительна для сердца в таком возрасте, поэтому королеве Соне стоит быть более внимательной.
Напомним, ранее мы собрали подборку фото и показали, как королевские особы отдыхали на курортах в горах.
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