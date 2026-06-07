88-летняя королева Норвегии Соня появилась на публике на фоне проблем с сердцем

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

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На днях 88-летняя супруга монарха посетила открытие выставки в Художественном музее Тронхейма. Снимками поделились на официальной странице королевской семьи Норвегии в Instagram.

«Королева Соня присутствовала на открытии выставки «Ингер Ситтер. Чувство природы» — всеобъемлющей экспозиции, посвященной одной из важнейших норвежских художниц второй половины XX века. Ингер Ситтер (1929–2015) родилась в Тронхейме, и именно здесь она начала свою художественную практику. Ее картины внесли значительный вклад в успех абстрактного искусства в Норвегии», - говорится в подписи под фото.

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

На мероприятие Ее Величество приехала в кремовом жакете в тонкую полоску и белых брюках. Она дополнила образ ярким колье с синими камнями, золотыми серьгами-клипсами, золотым браслетом на запястье и кольцами, а также надела бежевые перчатки из кожи и в руках держала букет цветов.

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В конце мая, напомним, королева Соня была госпитализирована из-за проблем с сердцем, и находилась непродолжительное время в Национальной больнице.

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Тем временем на днях стало известно, что норвежская принцесса Метте-Марит нуждается в срочной операции по трансплантации легких, о чем сообщил дворец.

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

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