- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
88-летняя королева София пришла на церемонии в пальто, которое носила на похорон Елизаветы II
Королева София посетила 41-ю церемонию вручения премии BMW Painting Prize, мероприятие, которое она никогда не пропускает.
Это один из самых престижных конкурсов современного искусства в Испании, основанный в 1986 году. Из года в год королева-мать является самым ожидаемым гостем по прибытии в Театр Реал, где также проходит благотворительный концерт.
88-летняя королева София выбрала для выхода в свет полностью черный ансамбль, центральным элементом которого стало пальто, которое она надевала на похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.
Это винтажное пальто из натуральной шерсти от Escada, одного из брендов, которые она часто носит. Оно сшито из изысканной черной твидовой ткани, украшенной микропайетками, которые добавляют легкое мерцание и нотку вечернего гламура.
Весь вырез горловины и передняя часть платья отделаны черной бахромой, а по бокам украшены аппликациями из тисненой атласной ленты, которые заканчиваются небольшими бантиками на талии.
Образ София дополнила брошью «Рождественская роза» из перламутра, золота и бриллиантов от ювелирного дома Van Cleef & Arpels, несколькими украшениями на шее, серьгами-висюльками и вечерней прической с макияжем.