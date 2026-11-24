Королева София / © Getty Images

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Это один из самых престижных конкурсов современного искусства в Испании, основанный в 1986 году. Из года в год королева-мать является самым ожидаемым гостем по прибытии в Театр Реал, где также проходит благотворительный концерт.

88-летняя королева София выбрала для выхода в свет полностью черный ансамбль, центральным элементом которого стало пальто, которое она надевала на похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

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Король Филипп VI и его мать королева София на похороне королевы Елизаветы II, 19 сентября 2022 год / © Getty Images

Это винтажное пальто из натуральной шерсти от Escada, одного из брендов, которые она часто носит. Оно сшито из изысканной черной твидовой ткани, украшенной микропайетками, которые добавляют легкое мерцание и нотку вечернего гламура.

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Весь вырез горловины и передняя часть платья отделаны черной бахромой, а по бокам украшены аппликациями из тисненой атласной ленты, которые заканчиваются небольшими бантиками на талии.

Королева София / © Getty Images

Образ София дополнила брошью «Рождественская роза» из перламутра, золота и бриллиантов от ювелирного дома Van Cleef & Arpels, несколькими украшениями на шее, серьгами-висюльками и вечерней прической с макияжем.

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