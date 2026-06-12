88-летняя королева Соня приехала в библиотеку в ярком образе и на каблуках

Королева Соня / © Getty Images

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Ее Величество посетила сегодня библиотеку Сарпсборга, куда приехала одета в яркий наряд. На Соне был розовый жакет и черные широкие брюки, цветастый платок на шее, а также черные замшевые туфли на достаточно высоких каблуках.

Жена короля Харальда V улыбалась и пребывала, похоже, в прекрасном настроении. Она сделала укладку и макияж, дополнила образ несколькими аксессуарами в виде колец и серьг, а также держала в руках букет цветов.

Королева Соня / © Getty Images

Напомним, в конце мая королева Соня была госпитализирована в Национальную больницу из-за мерцательной аритмии и сердечной недостаточности.

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В королевской семье Норвегии сейчас трудные времена. Недавно дворец сообщил, что кронпринцессе Метте-Марит – невестке короля – требует срочная пересадка легких и она находится в очереди на эту сложную процедуру.

Король Харальд V и принцесса Метте-Марит / © Getty Images

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