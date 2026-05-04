88-летняя королева Соня в пышном платье произвела фурор на банкете у короля Швеции
88-летняя королева Норвегии была одной из гостей на праздновании 80-летнего юбилея шведского короля Карла XVI Густава.
30 апреля монарх отпраздновал день рождения в очень широком кругу гостей и членов европейских королевских домов.
88-летняя королева Норвегии прибыла на банкет в зеленом платье с пышной юбкой и кружевной отделкой, на голове у нее была тиара с изумрудами и такое же колье с крупными камнями было на шее, серьги-висюльки в ушах и такая же брошь. В руках королева Соня несла миниатюрную сумку на ремешке и придерживала подол своего пышного платья, который мешал ей передвигаться.
Еще одной королевской особой, которая очаровала своим вечерним образом, была 87-летняя королева Испании София. Она представляла испанскую королевскую семью и появилась на банкете в голубом платье с драпировкой на талии, дополнив лук драгоценной тиарой с жемчугом, серьгами с желтыми камнями и таким же колье.