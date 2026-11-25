Королева София / © Getty Images

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Награда была вручена в знак признания связей королевы с этим учебным заведением и в рамках празднования 500-летия «Саламанкской школы».

Впоследствии королева София вручила 35-ю премию ее имени в области иберо-американской поэзии — присуждаемую в соответствии с рамочным соглашением о культурном сотрудничестве между Университетом Саламанки и организацией «Национальное достояние».

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Королева София / © Getty Images

88-летняя София была одета в элегантный деловой костюм синего цвета, он состоял из приталенного двубортного жакета насыщенного темно-синего цвета с длинными рукавами, отличающийся крупным асимметричным шалевым воротником нежно-голубого оттенка с волнообразным краем. Светло-голубая блузка и прямые классические брюки темно-синего цвета были подобраны в тон жакета. Она пришпилила к жакету миниатюрную брошь в виде бабочки, на шее у нее были многослойные тонкие цепочки с кулонами и нити мелких синих бусин, а в ушах — небольшие серьги-подвески с камнями.

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У королевы, как всегда, был сделан макияж и французский маникюр.

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