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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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89-летняя королева Соня в коротком пальто и на каблуках посетила норвежский город Мюсен

89-летняя королева Соня посетила школу мебельщиков в норвежском Мюсене.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Møbelsnekkerskolen — это школа столяров-мебельщиков, частное норвежское профессиональное учебное заведение. Она специализируется на обучении традиционному столярному мастерству, изготовлению и реставрации мебели.

Школа была основана в 1926 году архитектором Монсом Левфальдом и изначально называлась Ремесленная школа Эстфолла. С 1994 года профилируется исключительно на столярном деле.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Сейчас она является одной из трех так называемых «школ культурного наследия» в Норвегии, на которые возложена особая роль по сохранению и передаче редких ручных ремесел.

Ее Величество приехала в школу одета в короткое коричневое пальто и черные прямые брюки со стрелками, обута в ботинки на достаточно высоких каблуках. В руках у Сони была небольшая сумка, кожаные перчатки и солнцезащитные очки. Она сделала классическую прическу и легкий макияж.

Ранее на этой неделе королева Соня поразила всех своим роскошным образом с тиарой, которую получила от мужа на юбилей.

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