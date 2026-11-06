89-летняя королева Соня в коротком пальто и на каблуках посетила норвежский город Мюсен

Королева Соня / © Getty Images

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Møbelsnekkerskolen — это школа столяров-мебельщиков, частное норвежское профессиональное учебное заведение. Она специализируется на обучении традиционному столярному мастерству, изготовлению и реставрации мебели.

Школа была основана в 1926 году архитектором Монсом Левфальдом и изначально называлась Ремесленная школа Эстфолла. С 1994 года профилируется исключительно на столярном деле.

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Королева Соня / © Getty Images

Сейчас она является одной из трех так называемых «школ культурного наследия» в Норвегии, на которые возложена особая роль по сохранению и передаче редких ручных ремесел.

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Ее Величество приехала в школу одета в короткое коричневое пальто и черные прямые брюки со стрелками, обута в ботинки на достаточно высоких каблуках. В руках у Сони была небольшая сумка, кожаные перчатки и солнцезащитные очки. Она сделала классическую прическу и легкий макияж.

Ранее на этой неделе королева Соня поразила всех своим роскошным образом с тиарой, которую получила от мужа на юбилей.

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