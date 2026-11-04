89-летняя королева Соня поразила всех своим роскошным образом с тиарой, которую получила от мужа на юбилей

Королева Соня / фото: Ола Ватн, Королевский двор

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После рабочей поездки в Испанию королева Соня вернулась в Осло, где вместе со своим сыном, королем Хоконом, принимала государственных чиновников страны на торжественном ужине во дворце.

В свои 89 лет Соня не отказывается от работы и продолжает активно участвовать в жизни королевской семьи и появляться на публике. У королевы есть доступ к обширной коллекции королевских тиар и драгоценностей, однако для торжественного ужина она решила выбрать украшение из своей личной ювелирной коллекции — набор золотых украшений с бриллиантами.

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Королева Соня / фото: Ола Ватн, Королевский двор

Особое внимание привлекла тиара Modern Gold — минималистичное скандинавское украшение, которое король Харальд V подарил своей супруге на её 60-летие в 1997 году. Как отмечает издание The Royal Watcher, её центральная часть украшена миниатюрными бриллиантами, которые поднимаются к самой высокой точке композиции.

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Тиару можно адаптировать к различным образам, меняя центральную вставку. Королева Соня нередко выбирает для неё насыщенно-зелёный турмалин или золотистый топаз. На этот раз она остановилась на полностью золотом варианте, который гармонично сочетался с её волосами.

Королева Соня / фото: Ола Ватн, Королевский двор

Помимо главного украшения, ювелирный комплект включает серьги-подвески, брошки и колье-чокер, которое Соня также надела для торжественного ужина.

Напомним, что Соня и вся норвежская королевская семья постепенно привыкают к новому этапу своей жизни после смены на троне — в августе этого года скончался король Норвегии Харальд V. В то же время королева Соня не спешит отходить от публичных обязанностей.

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