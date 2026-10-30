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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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89-летняя королева Соня впервые отправилась за границу после смерти своего мужа, короля Харальда

После непростых месяцев и потери мужа королева постепенно возвращается к исполнению официальных обязанностей. Её первая зарубежная поездка стала особенным событием, ведь, несмотря на личное горе, она вновь предстала перед публикой, продемонстрировав преданность своей роли и давнюю любовь к искусству.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

29 октября королева Норвегии Соня посетила открытие выставки «Мунк — Пикассо» в музее Пикассо в Малаге, Испания. Это было одно из её первых публичных появлений после смерти мужа, короля Харальда. Для мероприятия королева выбрала сдержанный образ, который соответствовал общей атмосфере события, а также её скорби по мужу.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Соня выбрала длинное лаконичное платье с рукавами и пуговицами, которое дополнила золотыми украшениями и набором из жемчуга, а также накинула на плечи палантин кремового цвета с чёрным кружевом.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Выставка, которую посетила королева, собрала более 100 работ двух выдающихся художников — норвежца Эдварда Мунка и испанца Пабло Пикассо. Произведения для экспозиции предоставили музеи и частные коллекции Норвегии, Франции и Испании. Это особое событие было организовано благодаря сотрудничеству Музея Мунка в Осло и Фонда Альмине и Бернара Руис-Пикассо при поддержке Фонда Уникаха.

Королева Соня лично открыла выставку в родном городе Пикассо, при этом церемонию решили провести без излишней торжественности. Запланированный после открытия ужин отменили из-за масштабной железнодорожной катастрофы в Испании, унесшей жизни более 70 человек.

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