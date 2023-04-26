Сто лет со дня свадьбы: как венчались мать и отец королевы Елизаветы II

26 апреля 1923 года состоялась свадьба матери королевы Елизаветы II – леди Елизаветы Боуз-Лайон, и принца Альберта. В этом году отмечается сто лет со дня их венчания.

С членами королевской семьи Елизавета была знакома с детства, она дружила с детьми королевской четы. В 1921 году принц Альберт, герцог Йоркский, известный в семье под прозвищем Берти, просил руки Елизаветы, но она отказала ему. Тогда Берти заявил матери королеве Марии, что не женится ни на ком другом, королева Мария отправилась в Глэмис, чтобы познакомиться с девушкой, которая завоевала сердце ее сына. Вмешиваться в их отношения она не стала. Принц Альберт был настойчив, спустя несколько месяцев сделал предложение снова и опять получил отказ. И только в третий раз Елизавета дала согласие, это было в 1923 году.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Getty Images

То что Альберт выбрал в будущие жены Елизавету - дочь пэра, а не члена королевской династии, как это было принято ранее - рассматривалось как начало эпохи политической модернизации.

На помолвку принц подарил будущей супруге кольцо с сапфиром из Кашмира (полуостров Индостан) и двумя бриллиантами по бокам от него. Согласно королевской традиции свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве – 26 апреля 1923 года.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Также читайте От Кейт Миддлтон до принцесс Йоркских: самые романтичные помолвки в британском королевстве

Елизавета стала первой, кто по пути в аббатство возложил букет на могилу неизвестного солдата. Она сделала это в память о брате Фергюсе. Таким образом была положена традиция, согласно которой королевские невесты, возлагали букет на могилу неизвестного солдата, но делали это на следующий день после церемонии и всех официальных фотографий.

После свадьбы Елизавета стала именоваться Ее Королевское Высочество герцогиня Йоркская. После свадебного завтрака в Букингемском дворце молодожены отправились в медовый месяц в Полсден Лейси, усадьбу в графстве Суррей, а затем в Шотландию, где Елизавета неромантично заболела коклюшем.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Getty Images

В 1926 году у королевской пары родился их первый ребенок - принцесса Елизавета, в семье ее называли Лилибет, а через четыре года родилась ее младшая сестра - принцесса Маргарет.

Елизавета Боуз-Лайон с дочерьми Елизаветой и Маргарет / Фото: Getty Images

После смерти супруга Елизавета стала именоваться Ее Величество королева Елизавета, королева-мать, поскольку обычное именование вдовствующей королевы - королева Елизавета - не подходило в силу того, что царствующая королева – их дочь – Елизавета II именовалась так.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт / Фото: Getty Images

Смерть мужа опустошила Елизавету. На какое-то время она решила уединиться в замке в Шотландии, где жила со своей собакой корги. Но после встречи с премьер-министром Уинстоном Черчиллем королева-мать вернулась в Лондон и возобновила исполнение государственных обязанностей. Спустя годы Елизавета в качестве королевы-матери оказалась так же занята, как и когда была супругой короля Георга VI.

Читайте также: Свадьба, смерть и похороны: мистика цифр в британской королевской семье