А борода все гуще: принц Уильям решил не сбривать растительность на лице

Принц Уэльский появился на новом публичном мероприятии через день после того, как они с женой Кейт поделились хорошими новостями о ее лечении в соцсетях.

В ролике принцесса Уэльская рассказала, что завершила курс химиотерапии и настроена сделать все возможное для того, чтобы не заболеть раком.

"Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ проложить путь по бурным водам и неизвестной дороге. Это время прежде всего напомнило Уильяму и мне о необходимости размышлять и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым", - говорит Кэтрин в щемящем видео.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Getty Images

На следующий день ее муж Уильям появился с визитом в начальной школе Swiss Valley Community Primary School, чтобы встретиться с учениками, которые приняли участие в Urdd Eisteddfod 2024 года, в Лланелли, в Уэльсе.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Уэльский посетил Лланелли в Южном Уэльсе во вторник, чтобы отпраздновать богатую культуру и спортивные достижения региона, общаясь с местными жителями. Мы обратили внимание, что борода Уильяма стала еще гуще и принц, похоже, совсем не собирается ее сбривать. Публика была рада его видеть, с Уильямом делали селфи, общались и он был очень любезен с людьми.

Также принц Уильям посетил Parc y Scarlets в Лланелли, дом команды регбийного союза Scarlets. Находясь там, Уильям, который является покровителем валлийского регбийного союза (WRU), встретился с членами нынешней женской сборной Уэльса, которая недавно прошла отбор на чемпионат мира 2025 года, а также раздал кепки и броши в поддержку кампании WRU «Missing Caps».

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Несколько игроков сказали Уильяму, как они рады, что Кэтрин закончила лечение, и принц был благодарен за эту поддержку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцы Уильям и Гарри поссорились из-за решения королевы Елизаветы II в отношении бороды.

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