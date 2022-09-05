А что скажут в школе: княгиня Шарлин показала, какую стрижку ее дочь сделала своему брату

Княгиня Шарлин, которая долгое время не появлялась на публике из-за болезни, в выходные посетила мероприятие с мужем и детьми, а также поделилась в своем Instagram новыми снимками детей.

В выходные князь Альбер II, княгиня Шарлин и их дети-близнецы приняли участие в пикнике, который проходил в парке принцессы Антуанетты в Монако.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети / Фото: Getty Images

Мероприятие было организовано городским советом Монако, а снимками с него мы с вами делились ранее.

Также Шарлин опубликовала в своем Instagram несколько фото своих детей и показала их новые стрижки. На снимке принц Жак и принцесса Габриэлла запечатлены в кровати в объятиях друг друга.

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"Габриэлла сделала себе и своему брату стрижку! ‍♀️ С нетерпением жду понедельника в школу…", - написала в подписи их мать Шарлин.

Прически получились забавные, особенно у принца Жака. Интересно, Шарлин отведет детей к парикмахеру, чтобы исправить то, что сделала Габриэлла?

Напомним, ранее мы показывали, как княгиня в лимонном платье и с жемчужным колье посетила дом престарелых.

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